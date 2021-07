Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Facebook está introduciendo un nuevo tipo de emoji a través de su aplicación Facebook Messenger. Llamados Soundmojis, son básicamente emoji con sonido. Facebook dijo que está lanzando una biblioteca "completa" de Soundmoji y planea actualizarla regularmente con "efectos de sonido y fragmentos de sonido famosos". Aquí tiene todo lo que necesita saber.

Soundmojis es el nombre de marca de Facebook para emoji que se combinan con fragmentos de audio. Los íconos de emoji clásicos no solo combinan con sus sonidos obvios, como las manos aplaudiendo emoji con un sonido de aplauso y un tambor con el sonido de redoble de tambores, sino que Facebook dijo que también escuchará clips de audio de artistas, así como fragmentos de programas de televisión películas. Por ejemplo, el reloj de arena reproduce la letra de Drake "solo se vive una vez, ese es el lema", mientras que el emoji de golpe de puño reproduce la línea "No tengo amigos, tengo familia" de Fast and Furious 7.

Para localizar Soundmojis, toque el botón emoji en una conversación de Messenger. Luego, toque el ícono de sonido a la derecha, desplácese por las opciones disponibles y toque una para obtener una vista previa del sonido.

Una vez que haya seguido los pasos anteriores, simplemente presione el botón "enviar" para compartir un Soundmoji en su conversación de Facebook Messenger.

Facebook está lanzando Soundmojis ahora, antes del Día Mundial del Emoji el 17 de julio de 2021. Llegarán a los usuarios de iOS y Android de la aplicación Messenger.

Vea el video de Facebook arriba o la publicación del blog aquí para obtener más detalles.

