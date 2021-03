Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay varios informes en Twitter de que WhatsApp , Instagram y Facebook Messenger no funcionan. Los tres servicios parecen estar sufriendo una interrupción del servicio. Sin embargo, es posible que Facebook todavía esté en funcionamiento.

Los editores de Pocket-lint tanto en el Reino Unido como en los EE. UU. Informan que no pueden enviar mensajes ni usar WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Sin embargo, la apariencia de los mensajes de error parece variar, ya que Instagram muestra un "Error de servidor 5xx" o que no puede actualizar el feed, mientras que WhatsApp y Messenger muestran un ícono de reloj junto a los mensajes que no se entregan.

Si desea verificar el estado de estos servicios para ver cuándo volverán a la normalidad, simplemente visite un sitio como Down Detector:

Notará que todos estos sitios muestran grandes picos rojos que indican una interrupción que comienza poco después de la 1 p.m. ET del 19 de marzo de 2021:

Aunque no hemos notado que Facebook esté caído, Down Detector indica que Facebook también está experimentando problemas. Nos hemos puesto en contacto con Facebook para obtener un comentario sobre lo que está sucediendo y le informaremos cuando sepamos más.

Recomendamos consultar Twitter para ver si Facebook hace un anuncio.

Escrito por Maggie Tillman.