Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Facebook anunció el miércoles que comenzó a restringir a los usuarios australianos para ver o compartir noticias. La red social tomó esta decisión debido a una propuesta de ley en el país que tiene como objetivo exigir que Facebook pague a los editores de noticias por el contenido. Esto es lo que necesita saber.

Facebook responde a una posible regulación bloqueando noticias en Australia

Impide que los usuarios y editores australianos vean / compartan noticias.

Google tomó una decisión diferente en respuesta a la ley propuesta en Australia

Facebook está impidiendo que los usuarios australianos accedan a las noticias en Facebook y está bloqueando que las páginas australianas de Facebook compartan noticias. Facebook culpa al Código de Negociación de Medios de Noticias de Australia, una legislación controvertida, por su decisión de bloquear las noticias en el país.

Básicamente, los medios de comunicación dicen que deberían ser compensados por los artículos que se muestran en plataformas en línea como Facebook y Google. Según la ley propuesta por Australia, los medios de comunicación podrían negociar con Facebook y Google una compensación por el contenido de las noticias que se muestra en sus plataformas. Una pregunta frecuente sobre la legislación señala que el código se creó para "abordar un desequilibrio en el poder de negociación" entre los medios de comunicación australianos y las plataformas en línea.

El 17 de febrero de 2021, en respuesta a la ley pendiente, Google llegó a un acuerdo con News Corp de Rupert Murdoch, asegurando que pudiera mostrar noticias de esa organización en Australia. Facebook, sin embargo, ha decidido evitar que los australianos compartan enlaces de noticias en todo el mundo. Tenga en cuenta que la decisión de Facebook se produce en medio de crecientes tensiones entre los gigantes de las redes sociales y los gobiernos que intentan regular la industria tecnológica.

Facebook dice que el 4% de los usuarios en Australia ven noticias en su feed

Argumenta que los usuarios y los editores comparten voluntariamente noticias en Facebook.

Afirma que el intercambio de valor con los editores no está a su favor

Facebook dijo que tomó una decisión diferente a la de Google porque mostrar noticias en su plataforma tiene beneficios "mínimos". Afirmó que las noticias representan menos del 4 por ciento del contenido que los usuarios ven en sus noticias. Sin embargo, según un informe de 2020 del Centro de Investigación de Noticias y Medios de la Universidad de Canberra en Australia, aproximadamente el 39 por ciento de los australianos usan Facebook para leer noticias.

Facebook también argumenta que es diferente de Google porque los usuarios y editores eligen publicar noticias en Facebook. Así es como William Easton, director gerente de Facebook Australia y Nueva Zelanda, explicó la opinión de la red social en una publicación de blog del 17 de febrero de 2021:

"La Búsqueda de Google está inextricablemente entrelazada con las noticias y los editores no proporcionan voluntariamente su contenido. Por otro lado, los editores eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook, ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y aumentar los ingresos por publicidad. De hecho, y como le hemos dejado claro al gobierno australiano durante muchos meses, el intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores ".

No hace falta decir que la decisión de Facebook está generando críticas de todo el mundo, incluidos los medios de comunicación y los políticos australianos. El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo en una publicación de Facebook que las acciones de la red social eran tan "arrogantes como decepcionantes".

Los usuarios australianos no pueden compartir ni ver noticias

La prohibición incluye contenido de noticias australianas o internacionales.

Esto podría suceder en otros lugares si los países intentan regular Facebook

Facebook dijo que los usuarios australianos no podrán compartir ni ver contenido de noticias australianas o internacionales en la red social.

Si bien los editores internacionales aún pueden publicar contenido de noticias, una audiencia australiana no puede compartir enlaces y publicaciones. Los usuarios australianos que intentan compartir noticias ya están viendo una alerta sobre la restricción y que es en respuesta a la legislación del gobierno australiano.

Mientras tanto, los editores australianos ya no pueden compartir o publicar contenido en las páginas de Facebook. Algunos usuarios que visitan la página de Facebook de un medio de noticias australiano ya no ven ningún artículo. La cuestión es que Facebook no dice cómo define a un editor de noticias. Como resultado, hay informes de que algunas páginas de Facebook se han bloqueado por error, pero Facebook ha dicho que está trabajando para corregir esos errores.

Las nuevas restricciones comenzaron en Australia el miércoles

Las restricciones para compartir noticias de Facebook en Australia comenzaron a implementarse el miércoles 17 de febrero de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.