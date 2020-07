Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Facebook está probando un nuevo diseño para páginas. Lo más notable es que está eliminando el botón Me gusta y el conteo de las páginas. Aquí está todo lo que necesitas saber.

Según los informes, Facebook quiere ofrecer un aspecto más limpio para las páginas, sugirió TechCrunch . Recientemente probó un nuevo diseño con un "pequeño porcentaje de figuras públicas" que usan la aplicación móvil de Facebook. Ahora, Facebook quiere extender el diseño a un "grupo más amplio", que incluya páginas que pertenezcan a actores, autores, creadores, bandas e incluso libros. El nuevo diseño no solo elimina los me gusta, sino incluso el botón Me gusta.

En cambio, las páginas solo muestran un botón de seguimiento y un conteo de seguidores. Aparentemente, el recuento de seguidores indica cuántas personas realmente reciben las actualizaciones de la página en sus noticias, mientras que, con Me gusta, a muchas personas les han gustado las páginas en el pasado, pero ahora, es posible que ya no las sigan.

Si su página está incluida en la prueba actual de Facebook, verá una opción para optar por probar el nuevo diseño. Solo los usuarios móviles de la aplicación de Facebook recibirán la posibilidad de participar en esta etapa. Una vez que acepte la invitación, su página eliminará los Me gusta. Pero también obtendrá una gran cantidad de otras características, incluida una forma más sencilla de navegar a la sección de Perspectivas e información recientemente agregada que incluye publicaciones de alto rendimiento.

Las páginas reclamadas por TechCrunch también recibirán menos notificaciones, ya que Facebook ahora agrupará datos relacionados, como menciones y reacciones posteriores, al enviar actualizaciones. Esta prueba ahora está en curso en la aplicación móvil de Facebook para aquellos que ven el diseño de fondo azul con cuadros (arriba).

Facebook no confirma si la actualización / nuevo diseño se implementará de manera más amplia. Por el momento, se considera una prueba.