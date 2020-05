Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Facebook presenta una nueva billetera digital llamada Novi. La compañía dijo que el nombre está inspirado en las palabras latinas novus (mean) y via (way).

Técnicamente, este es un cambio de marca de la billetera digital Calibra que originalmente se suponía que ofrecería acceso a las monedas digitales Libra. Facebook incluso estableció una subsidiaria independiente llamada Calibra para desarrollar la aplicación. Ahora, Novi Financial es el nuevo nombre de la subsidiaria de Facebook que desarrollará la billetera digital de la compañía. La billetera digital de Facebook también está recibiendo un nuevo logotipo.

Ha abandonado el logotipo actual de Calibra por uno que es una versión ilustrada de su nombre, completa con un símbolo de onda, el logotipo de Libra, en su "o".

Este cambio es solo uno de los muchos que Facebook ha anunciado con respecto a su hoja de ruta de moneda digital. Por ejemplo, Facebook inicialmente imaginó una moneda Libra única, pero ahora planea tener múltiples monedas digitales para monedas individuales, además de una moneda Libra combinada para una colección de monedas nacionales. Se espera que estas monedas incluyan el dólar estadounidense, la libra esterlina y el euro.

El objetivo de Facebook para Novi y Libra es hacer que enviar dinero sea tan fácil como "enviar un mensaje". Está desarrollando una aplicación Novi independiente, que incluye una versión que funcione con sus plataformas de mensajería WhatsApp y Messenger. Identificación para suscribirse al servicio. Aparte de eso, no debería haber tarifas ocultas, y Facebook ha prometido soporte de chat 24/7.

Facebook aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para Novi o Libra, pero una versión temprana de Novi debería estar disponible cuando se lance la red de moneda digital Libra. Para obtener más información sobre Libra, consulte nuestra guía aquí.