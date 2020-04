¿Qué es Tuned? Cómo la nueva aplicación de Facebook ayuda a las parejas a conectarse

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Facebook ha lanzado silenciosamente una nueva aplicación. Llamado Tuned, se supone que es un «espacio privado» para que las parejas se conecten. Esto es lo que sabemos al respecto.

Tuned es una aplicación diseñada por NPE, un grupo experimental dentro de Facebook. Permite a las parejas ser tan «blandas, extravagantes y tontas» como están juntas en persona, de acuerdo con la descripción de la aplicación. Tiene varias características que le permiten «expresar creativamente su amor» y «compartir su estado de ánimo».

Estas son las cinco características principales:

Alimento privado, similar a un álbum de recortes entre usted y su pareja Conecta tu cuenta de Spotify para compartir canciones y listas de reproducción Establezca el color de su estado de ánimo y vea cómo se siente su pareja Enviar instantáneas de fotos, notas, tarjetas, notas de voz y mucho más Exprésate con pegatinas personalizadas y reacciones

Según The Information, Tuned fue lanzado bajo NPE «para ayudar a establecer las expectativas adecuadas con los usuarios de que las aplicaciones de NPE Team cambiarán muy rápidamente y pueden ser cerradas si nos enteramos de que no están útil para las personas».

La aplicación gratuita solo está disponible en iOS y conecta a parejas usando sus números de teléfono. Una vez que se registre, se le pedirá que invite a su pareja. Mientras esperas a que tu compañero se una, puedes seguir usando Tuned y explorar cómo funcionan algunas de las funciones principales.

Pulsa el botón «+» para publicar una nota o una foto, compartir música, crear una tarjeta, enviar una nota de voz o buscar pegatinas para enviar. También puedes buscar la rueda de color en la parte superior para ajustar tu sensación. Elegir el rojo, por ejemplo, sirve sentimientos como dulce y coqueta. Solo elige uno.

Todas sus notas y actualizaciones de estado aparecen en la pantalla principal de inicio en una fuente de noticias similar a un álbum de recortes. En el lado derecho de la aplicación, puede acceder a su configuración, y desde el timbre en la parte superior, puede ver sus notificaciones. Es una interfaz de usuario bastante sencilla.

Tuned es gratis para descargar y usar.

No, no. Tuned no requiere una cuenta de Facebook. Sin embargo, utiliza la política de datos de Facebook, por lo que su información podría utilizarse para la segmentación de anuncios.

Actualmente, Tuned es solo para iOS y solo está disponible en los EE. UU.