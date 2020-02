Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las grabaciones de voz son un tema sensible en la tecnología en este momento, como se ha descubierto de manera algo sorprendente en los últimos años, la ética de cómo se usan las grabaciones de los usuarios no ha sido exactamente estelar hasta ahora.

Una variedad de compañías están en proceso de modernizar o relanzar la forma en que manejan los datos de los usuarios, como las grabaciones, y Apple y Google han pausado los sistemas que estaban trabajando en la transcripción automática de los clips de voz de los usuarios. Facebook también detuvo sus prácticas en términos de uso automático de datos de voz, pero ahora está comenzando un nuevo enfoque: pagar a las personas por sus grabaciones de voz.

Facebook ha tenido una aplicación de investigación de mercado llamada Viewpoints durante algunos meses, que permite a los usuarios completar encuestas para ganar puntos que eventualmente se pueden convertir en efectivo (lamentablemente no es exactamente lucrativo). Ahora, planea expandir la aplicación para cubrir lo que llama "Pronunciaciones", lo que le permitirá hacer grabaciones cortas para analizar.

Se le pedirá que diga "Hola Portal" seguido del nombre de alguien de su lista de amigos de Facebook, para ayudar a Facebook a aclarar cómo se pronuncia ese nombre. Dirá la frase dos veces, antes de hacer lo mismo para otras nueve personas, lo que le llevará hasta 10. Eso le otorgará 200 puntos en la plataforma.

Sin embargo, para cobrar necesita un mínimo de 1000 puntos, que se convertirán en $ 5 (alrededor de £ 3.87). Es posible que lo inviten a ejecutar el proceso de Pronunciaciones hasta 5 veces, lo que lo llevaría a ese mínimo pero no lo llevaría más lejos, lo que significa que $ 5 es el máximo que puede esperar obtener de él.

Facebook también es, naturalmente, claro que los clips grabados para Pronunciaciones no se conectarán a su propio perfil y no se compartirán sin permiso. El programa estará abierto a usuarios en los EE. UU. Con al menos 75 amigos en la red, y no estará disponible de inmediato, así que no se sorprenda si ese día de pago de $ 5 no aparece instantáneamente como una opción para usted.