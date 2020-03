Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En la historia de Facebook, ha habido cuatro rediseños importantes.

El último, FB5, también conocido como The New Facebook, podría ser el más dramático de todos. Es un cambio total en cómo se ve y funciona Facebook en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Incluso introduce un modo oscuro en todo el sitio. No tengo una crisis todavía. Han pasado muchos años desde que un cambio de diseño masivo llegó a Facebook, por lo que esta noticia es bienvenida y muy necesaria, incluso si es discordante.

Para ayudarlo a navegar el cambio, desglosamos qué esperar.

En la conferencia F8 2019 , los ejecutivos de Facebook anunciaron los planes de las redes sociales para impulsar un rediseño masivo llamado The New Facebook. Es una actualización de la interfaz que pondrá un mayor énfasis en Grupos y Eventos, dos de las principales razones por las que las personas visitan Facebook a diario. Posteriormente, esto también significa que las noticias se mostrarán mucho menos en The New Facebook.

Tanto el sitio web de escritorio como la aplicación móvil recibirán automáticamente la actualización, con la esperanza de hacer que Facebook sea más fácil de navegar y al mismo tiempo modernizar su aspecto para la nueva década. Facebook lo describió como un diseño más limpio, con un aspecto más completamente blanco e incluso una opción de modo oscuro.

Visualmente, el rediseño de Facebook se lleva a cabo en las aplicaciones móviles y de escritorio. Es un Facebook más limpio, brillante y contemporáneo. Aquí hay un vistazo al CEO Mark Zuckerberg mostrando el diseño en su mayoría blanco en la conferencia F8 2019:

Si no eres fanático de todo el aspecto brillante, te alegrará saber que, dado que los modos oscuros se han convertido en una gran tendencia en el último año, Facebook ha decidido ofrecer su propio modo oscuro para los usuarios de escritorio en esta actualización . (Vaya aquí para aprender cómo obtener este modo oscuro ahora para Messenger).

Aquí hay un video rápido de Facebook que muestra el aspecto:

Aquí hay una mirada más cercana a FB5, incluido el Modo Oscuro para la web, próximamente. pic.twitter.com/Z55iUOdekr - Facebook (@Facebook) 30 de abril de 2019

Quizás el mayor cambio en Facebook es el News Feed. Facebook está duplicando las comunidades grupales y las interacciones privadas y ha sugerido que podemos esperar una interrupción importante en la forma en que obtengamos nuestro contenido de Facebook en el futuro. Se planteó la idea de que los amigos y la familia deberían ser el núcleo de nuestras vidas sociales. Por lo tanto, los grupos de Facebook ahora tendrán prioridad y surgirán más para usted.

Eso no significa que el servicio de noticias esté muerto. De hecho, las imágenes de prensa de The New Facebook aún muestran una serie de actualizaciones de estado.

Facebook dijo que la pestaña Grupos se ha revisado para facilitar aún más la búsqueda de nuevos grupos en los que pueda estar interesado. El feed para grupos también servirá actividad reciente dentro de los grupos de los que eres miembro e incluso puede reemplazar el News Feed como el feed predeterminado. También verá más conexiones entre grupos y las funciones de Facebook que más usa, como Marketplace o Facebook Watch.

También habrá eventos de nuevas características y para comunidades específicas, como Chat para grupos de juego, así como mejoras de interacción para Facebook Live y aquellos que lo usan con fines de compra y venta.

Facebook comenzó a lanzar The New Facebook a usuarios de dispositivos móviles a fines de 2019. Para probarlo, asegúrese de tener la última versión de la aplicación móvil de Facebook. En cuanto a los usuarios de escritorio, Facebook finalmente comenzó a permitirles probarlo en marzo de 2020.

Facebook ahora permite a las personas probar The New Facebook y su modo oscuro desde una computadora de escritorio. Simplemente inicie sesión en Facebook en su computadora, vaya al menú desplegable de Configuración y seleccione la opción en la parte inferior que dice "Cambiar a Nuevo Facebook". Se lo llevará a la apariencia completamente nueva y se le mostrará una tarjeta que detalla los cambios clave. Luego, se le permitirá elegir el modo oscuro.

En cualquier momento, puede volver al menú desplegable Configuración para volver al antiguo Facebook y su diseño clásico en blanco.