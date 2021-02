  Cómo eliminar un mensaje enviado en Facebook Messenger

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger tiene una función de "no enviar" para todos los usuarios. La función le permite eliminar mensajes de una conversación después de haberlos enviado, similar a lo que WhatsApp también le permite hacer dentro de un cierto período de tiempo, aunque la función WhatsApp ofrece más tiempo.

La idea es que, si alguna vez envías un mensaje incorrecto a alguien, cometes un error tipográfico o envías algo de lo que te arrepientes, puedas eliminarlo en Messenger. Así es como funciona la función y cómo usarla.

Lo primero es lo primero, debe seguir estos pasos dentro de los 10 minutos posteriores al envío del mensaje que desea anular o eliminar, por lo que debe trabajar rápido.

Mantenga presionado el mensaje que desea eliminar en la aplicación iOS o Android Toca Más en la parte inferior Seleccione Eliminar Toca Desenviar o Eliminar para ti

Si está utilizando un navegador web:

Toque los tres puntos a la izquierda del mensaje que desea eliminar. Toque en Eliminar Toque Desenviar para todos o Eliminar para usted

Si seleccionas Anular envío, Facebook Messenger reemplazará tu mensaje con un aviso que diga que el mensaje no fue enviado por ti y tendrá un Eliminado a las [marca de tiempo]. El mensaje no enviado se elimina de la conversación, pero aún podría incluirse si se informa de la conversación y el destinatario aún podrá ver que ha enviado y eliminado un mensaje, así como informarlo, pero no puede ver lo que enviaste.

Si desea eliminar un mensaje solo para usted, seleccione "Eliminar para usted" (los demás seguirán viendo su mensaje con esta opción).

La función no enviar de Facebook está disponible en la aplicación Facebook Messenger para iOS y Android. También está disponible en el navegador.

Las mejores ofertas de banda ancha: MasterCard de £ 110 gratis con 67Mb de BT por £ 31.99 / m Por Rob Kerr · 3 Febrero 2021

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Britta O'Boyle.