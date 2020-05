Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La BBC ha lanzado algunas imágenes sorprendentes de sets de sus programas de televisión, pasados y presentes, para usar como Zoom , Microsoft Teams y otros fondos de aplicaciones de videollamadas.

Puede tener una reunión desde la sala de control de la TARDIS, por ejemplo, o la pista de baile Strictly Come Dancing. Y, a las personas que recuerdan los días felices de la televisión para niños de los 80 sin duda les encantará hablar con su jefe mientras se sientan en el estudio Multi-Colored Swap Shop.

Otros que amamos particularmente incluyen el bar del hotel Fawlty Towers, la cocina sucia de The Young Ones, el estudio Top of the Pops de 1990 y la cubierta del Liberator de Blakes Seven.

También puedes sentarte en un aula de Grange Hill o Tweenies, o hablar de fútbol en un set de Match of the Day.

Para obtener las imágenes del set, simplemente diríjase a la página web de "sets vacíos" de BBC Archive , donde se presentan en colecciones.

También puede encontrar una carga completa de fondos de Zoom adicionales aquí y fondos de Microsoft Teams aquí .

Este último también explica cómo usar fondos en Teams, mientras que aquí puedes encontrar cómo usar fondos virtuales en Zoom .

Si eres aún más aventurero, incluso podrías convertirte en una papa . Eso seguramente bajará bien a la presentación de resultados financieros de fin de año.