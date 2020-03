BBC iPlayer para niños: lo que necesita saber sobre la versión segura de iPlayer para niños

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay una nueva versión orientada a los niños de BBC iPlayer que se está implementando en televisores conectados. Reúne lo mejor de CBBC y CBeebies y su lanzamiento claramente ha sido programado para coincidir con los niños que tienen que estar en casa desde la escuela debido al brote de coronavirus, que ha puesto a la BBC casi en pie de guerra .

"Mantener a los niños informados, educados y entretenidos en casa durante estos tiempos sin precedentes va a ser aún más importante que nunca", dice Alice Webb, directora de BBC Childrens and Education.

"Los niños y los padres pueden estar seguros de que la BBC será para ellos durante estos tiempos difíciles".

El servicio está diseñado para ser un lugar seguro donde los niños solo pueden ver contenido adecuado de ellos desde los canales CBBC y Cbeebies. Tiene un diseño distintivo, brillante y audaz que es mucho más ligero que la existencia oscura del habitual iPlayer de BBC.

Al elegir quién está mirando iPlayer en su televisor inteligente, ahora hay un botón de "niños" en forma de monstruo.

Los niños pueden encontrar algo para ver más fácilmente gracias a más categorías "amigables para los niños" que las de iPlayer. Para que puedan navegar por tendencias, dramas, divertidos y dibujos animados. También pueden obtener acceso directo a los canales CBeebies y CBBC.

Dan Taylor-Watt, Director de Producto, BBC iPlayer y BBC Sounds dice que "con el tiempo esta experiencia mejorará aún más, con recomendaciones cada vez más adaptadas a ellos, asegurando que obtengan la mejor experiencia posible para los niños".

Todas las cosas centradas en los niños en BBC iPlayer. Eso no quiere decir que no podrá ver cosas de canales fuera de CBBC y Cbeebies, ya que incluirá "lo mejor de otros programas y marcas de la BBC adecuados"

La BBC dice que hay un "tesoro oculto para ver, desde programas exitosos como Hey Duggee y Bing hasta clásicos de David Walliams como The Boy in the Dress, Gangsta Granny y Mr Stink, que regresan a iPlayer.

"Ya sea ser un detective de números con Numberblocks, ir a una aventura global con Go Jetters o aprender sobre los animales más mortales del planeta con Deadly 60: esta nueva experiencia les da a los niños de todas las edades un lugar para ir a hacer eso", concluye Webb .