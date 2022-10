Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple anunció Fitness+ en 2020, pero cuando llegó necesitabas un Apple Watch para poder utilizarla. Sin embargo, esto ya no es así, ya que aquellos que tengan un iPhone podrán hacer uso de la aplicación de fitness por suscripción, incluso si no tienen un Apple Watch.

Aquellos que tengan un Apple Watch podrán seguir viendo las métricas en tiempo real en su iPhone, iPad o Apple TV para obtener una visión más detallada, pero si sólo tienes un iPhone, podrás utilizar Fitness+ y contribuirá a tu anillo Move, que verás en la aplicación Fitness de tu iPhone.

Además de ampliar el servicio de suscripción a Fitness+ a los usuarios de iPhone, la plataforma incorpora una serie de nuevas funciones, como la serie Taylor Swift Artist Spotlight, que incluye canciones de su álbum Midnights.

También se lanzan tres nuevas colecciones, que comprenden Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes y 14-Day HIIT and Strength Challenge, y los entrenamientos Time to Walk tienen algunos nuevos invitados, como Hannah Waddingham, Meghan Trainor y Eileen M. Collins.

También se lanza un programa de entrenamiento llamado Yoga para todos los corredores, con el atleta de ultramaratón Scott Jurek y la entrenadora de Yoga de Fitness+ Jessica Skye, así que hay mucho que hacer.

Apple Fitness+ cuesta 9,99 libras al mes o 79,99 libras al año si estás en el Reino Unido, y 9,99 dólares al mes o 79,99 dólares al año en Estados Unidos. Sin embargo, con la compra de un nuevo iPhone, iPad o Apple TV obtendrás tres meses de servicio gratis. También está incluido en el plan Apple One Premier y está disponible en 21 países.

Tendrás que estar ejecutando iOS 16.1 en un iPhone 8 o posterior para obtener las últimas funciones. Abre la app Fitness en tu iPhone y toca la pestaña Fitness+ en la parte inferior del centro para acceder al contenido de Fitness+.

