Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later podría no llegar hasta el próximo año. Según un nuevo informe, la próxima función "comprar ahora, pagar después", que permitirá a los clientes estadounidenses que cumplan los requisitos dividir sus compras en cuatro pagos iguales a lo largo de seis semanas, se retrasará hasta 2023 debido a problemas técnicos de ingeniería.

Apple anunció Apple Pay Later en la WWDC del verano pasado. Se suponía que sería una nueva característica en iOS 16 - o una actualización de la misma. Sin embargo, Apple Pay Live todavía no está en marcha. El reportero Mark Gurman ha afirmado ahora que Apple Pay Later podría lanzarse en la primavera de 2023 como parte de una actualización de iOS 16.4. "Esto me lleva a creer que la compañía no está completamente segura de cuándo estará listo el lanzamiento de Apple Pay Later", escribió Gurman en su boletín Power On. "Es posible que la función no llegue hasta iOS 16.4 en primavera. Estoy escuchando que ha habido desafíos técnicos y de ingeniería bastante significativos en el despliegue del servicio, lo que lleva a los retrasos."

Apple Pay Later será una función de la app Apple Wallet. Estará disponible para los usuarios de Apple Pay que realicen compras en línea y en las aplicaciones del iPhone y el iPad. Apple está ofreciendo esencialmente préstamos a plazos de coste cero a los usuarios. Eso sí, las personas están "sujetas a comprobaciones y aprobaciones de elegibilidad", y Apple no ha especificado qué incluyen sus comprobaciones de elegibilidad. Pero no hay cargos por intereses cuando se utiliza Apple Pay Later, y no hay comisiones.

Para saber más sobre cómo funcionará Apple Pay Later cuando llegue, consulta la guía de Pocket-lint: ¿Qué es Apple Pay Later y cómo te permite 'comprar ahora, pagar a la capa'?

Escrito por Maggie Tillman.