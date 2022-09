Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple pondrá pronto su servicio Fitness+ a disposición de todos los propietarios de un iPhone, independientemente de que utilicen o no un Apple Watch.

Actualmente, el seguimiento de los entrenamientos y las actividades está restringido a los usuarios del Apple Watch, pero Apple tiene previsto lanzar una actualización este otoño que permitirá a todos los usuarios de iPhone de 21 países suscribirse y participar.

Estará disponible todo el servicio, que incluye más de 3.000 clases y meditaciones tipo estudio.

Fitness+ también estará totalmente integrado con la aplicación Fitness que llegará con iOS 16.

Estará disponible para transmitir a través de iPhone, iPad y Apple TV.

Apple también ha anunciado que habrá nuevos episodios de Time to Walk que se lanzarán el 12 de septiembre. La experiencia de audio para el Apple Watch está diseñada para animar a los usuarios a caminar más a menudo y ha contado con más de 58 invitados destacados en los últimos dos años.

Entre los nuevos invitados que aparecerán próximamente en el servicio se encuentran la actriz Regina Hall (Scary Movie), el medallista paralímpico Ade Adepitan y Meghan Trainor, la galardonada cantante responsable del gran éxito "All About That Bass".

También se añadirán nuevos episodios a Time to Run, la experiencia de correr con audio de Apple para el Watch.

Apple Fitness+ cuesta 9,99 dólares al mes en Estados Unidos, 9,99 libras en el Reino Unido y 9,99 euros en Europa Central.

Hay ofertas de paquetes y otros planes disponibles que puedes consultar aquí.

Escrito por Rik Henderson.