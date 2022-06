Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple ha entrado en el mercado del "compre ahora y pague después" con Apple Pay Later, enfrentándose a la competencia existente, como Affirm y Klarna.

Con Apple Pay Later, puedes comprar en cualquier tienda, aplicación o sitio que admita Apple Pay y dividir el coste de tu compra en cuatro pagos. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre Apple Pay Later, incluyendo cuándo puedes empezar a usarlo para hacer tu próxima gran compra.

Apple Pay Later es una función de "compra ahora, paga después" de Apple Pay. Te permite dividir el coste de cualquier compra realizada con Apple Pay en cuatro pagos a lo largo de seis semanas.

Apple Pay later está disponible en todos los lugares donde se acepta Apple Pay. El sistema de pago sin contacto te permite realizar compras en tiendas físicas y en aplicaciones móviles y en la web desde tu iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Apple Pay es una parte importante de Wallet, la aplicación móvil en la que se almacenan las versiones digitales de las tarjetas de crédito, débito e incluso la tarjeta de Apple para poder pagar con Apple Pay y Apple Pay Later.

Si el sitio web o la app de una tienda te permite realizar el pago con Apple Pay, puedes utilizar Apple Pay Later para realizar tu compra y pagarla en el tiempo sin coste adicional. Para los desarrolladores y comerciantes, Apple Pay Later no requiere ninguna integración. Simplemente funciona usando la implementación estándar de Apple Pay, dijo Apple.

Cuando hagas la compra en una tienda, se te ofrecerá la opción de pagar con Apple Pay si la tienda es compatible con el sistema de pago sin contacto de Apple.

Cuando utilices Apple Pay, te pedirá que autentifiques tu identidad en tu dispositivo Apple mediante Touch ID o Face ID. Una vez verificada, te pedirá que pagues tu compra en su totalidad o que pagues más tarde. Cuando elijas Pagar más tarde, verás cuánto debes pagar hoy y cuál será tu pago cada dos semanas.

Los próximos pagos se gestionan a través de la app Apple Wallet. Te permite hacer un seguimiento de lo que vence y cuándo.

Una vez realizado el pedido, Apple Pay ofrece el seguimiento del mismo, lo que permite a las tiendas proporcionarle información detallada sobre el recibo y el seguimiento directamente en Apple Wallet. Apple dijo que el seguimiento de pedidos de Apple Pay se ofrecerá en "millones de comercios" a través de plataformas de comercio electrónico, empezando por Shopify.

No. Apple dijo que no hay cargos por intereses cuando se utiliza Apple Pay Later.

No. Las compras con Apple Pay Later no conllevan ninguna comisión.

Con Apple Pay Later, Apple ofrece esencialmente préstamos a plazos de coste cero. Dice que están "sujetos a comprobaciones de elegibilidad y aprobaciones". La compañía no ha especificado qué comprobaciones de elegibilidad incluye, pero Pocket-lint actualizará esta guía una vez que haya más información sobre Apple Pay Later.

Apple Pay Later es una nueva función de iOS 16. La beta pública de esa actualización de software gratuita está prevista para este verano, seguida de un lanzamiento oficial en otoño.

Escrito por Maggie Tillman.