(Pocket-lint) - Mientras hablaba de las actualizaciones del navegador Safari en la WWDC de junio de 2022, Apple anunció una nueva función de seguridad -o credencial- en la que ha estado trabajando, llamada Passkeys, que pretende funcionar en todas las plataformas. Apple dijo que ha estado trabajando con los desarrolladores, la alianza FIDO, y socios de la industria como Microsoft y Google para crear un futuro sin contraseñas - y Passkeys es, bueno, la clave de esa visión. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la nueva credencial, incluyendo cómo exactamente podría reemplazar las contraseñas para siempre.

Durante su keynote en la WWDC 2022, Apple dijo que "ayudó a crear una credencial de nueva generación que es más segura, más fácil de usar y que pretende sustituir a las contraseñas".

Las Passkeys son un tipo de credencial que utiliza "técnicas criptográficas". Básicamente, aprovecha las funciones biométricas integradas en tus dispositivos Apple -como Touch ID o Face ID- para mantener seguras tus cuentas online. En una demostración, Apple mostró cómo puedes crear y utilizar rápidamente una clave de acceso con Touch ID o Face ID en tu dispositivo Apple. Cuando utilices una app o un sitio web que admita Apple Passkeys, podrás crear una cuenta e iniciar sesión en esos servicios utilizando solo tu huella dactilar o tu rostro. Lo único que tienes que hacer es autentificarte y ya está.

Durante su demostración de la tecnología sin contraseña, Apple mostró cómo las Passkeys se guardan en el llavero de iCloud y funcionan en el Mac, el iPhone, el iPad y el Apple TV con un cifrado de extremo a extremo. Incluso se puede iniciar la sesión en sitios web y aplicaciones en dispositivos que no sean de Apple utilizando un iPhone o un iPad. Solo tienes que escanear un código QR y Touch ID o Face ID para autenticarte.

Según Apple, cuando los usuarios crean una passkey, se crea una clave digital única que solo funciona para el sitio para el que fue creada. Las Passkeys se basan en la API de autenticación web (WebAuthn).

Se trata de un estándar que utiliza criptografía de clave pública en lugar de contraseñas para autenticar a los usuarios en sitios web y aplicaciones. Se almacenan en el dispositivo en lugar de en un servidor web. También es un sustituto de la contraseña que utiliza Touch ID o Face ID para la verificación biométrica. Así, en lugar de introducir una larga contraseña, se te pedirá que te autentiques a través de Touch ID o Face ID.

Como resultado, la compañía dijo que una clave de acceso no puede ser suplantada, porque la clave de acceso nunca sale de sus dispositivos de Apple. Los hackers tampoco pueden engañarte para que compartas una clave de acceso en un sitio web falso, y no pueden filtrarse, porque no se guarda nada en un servidor web. Las Passkeys funcionan en las aplicaciones y se sincronizan de forma segura en todos los dispositivos Apple mediante el llavero de iCloud.

Puedes utilizar Passkeys para iniciar sesión en aplicaciones y sitios web desde tu Mac, iPhone, iPad, Apple TV e incluso desde dispositivos que no sean de Apple.

En el Apple TV y en los dispositivos que no son de Apple, puedes iniciar sesión con una clave de acceso utilizando tu iPhone o iPad. Apple dijo que puedes iniciar sesión en una aplicación o sitio web escaneando un código QR y luego autenticando con Touch ID o Face ID.

Hay que tener en cuenta que en mayo de 2022, Google y Microsoft anunciaron que se unían a Apple para ampliar el soporte de los inicios de sesión sin contraseña en el móvil, el escritorio y los navegadores. Las tres compañías han dicho que pretenden apoyar el nuevo estándar de autenticación sin contraseña -establecido por la FIDO Alliance y el World Wide Web Consortium- durante el próximo año.

Passkeys se anunció durante una demostración de Safari como parte del anuncio de macOS Ventura, una importante actualización del sistema operativo que llegará al Mac. Estará disponible en versión beta este verano, seguida de un lanzamiento público a finales de ese año. En ese momento, presumiblemente, Passkeys estará disponible para los usuarios de Mac. iOS 16 y iPadOS 16 probablemente llevarán Passkeys al iPhone y al iPad. Estas próximas actualizaciones de software también tendrán sus versiones beta este verano, y las versiones finales llegarán a los consumidores probablemente en otoño de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.