Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Maps ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento en 2012. Con una década a sus espaldas, y algunas grandes mejoras a lo largo de los años, ahora hay definitivamente un argumento para que los usuarios de Apple opten por Apple Maps en lugar de una alternativa como Google Maps, dada la integración con el resto del ecosistema de Apple.

También hay algunos consejos y trucos geniales dentro de Apple Maps que te ayudarán a sacarle el máximo partido. Aquí tienes 14 de nuestros favoritos.

Apple Maps tiene una función llamada Guías. Por ejemplo, es posible que estés planeando un viaje de un día a Londres y quieras asegurarte de visitar una serie de lugares, ya sea un punto de referencia, un bar, un restaurante o un parque.

Puedes crear tu propia guía dentro de Apple Maps para ayudarte a organizar tu viaje.

Busca un lugar > Desliza hacia arriba la tarjeta de la parte inferior > Toca el botón de Guía > Nueva Guía > Ponle un nombre a tu Guía > Crea.

Una vez que haya creado su Guía, puede seguir buscando otros lugares y añadirlos a su Guía deslizando hacia arriba desde la parte inferior, tocando el botón Guía y seleccionando su Guía de la lista.

Al pulsar sobre su Guía creada, podrá ver una lista de los lugares que ha puesto en ella, y alguna información útil sobre cada lugar, como los horarios de apertura. También puede ordenar por fecha de adición, nombre y distancia.

Si quieres ver o editar tu Guía, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la barra de búsqueda de Apple Maps y desplázate hasta llegar a Mis Guías. Pulse sobre su Guía y pulse sobre Editar en la esquina inferior izquierda. También es posible compartir tu Guía desde aquí, y cualquier persona que tenga el enlace de la Guía podrá ver su contenido.

Si no quieres crear tu propia guía, Apple Maps también cuenta con guías creadas por diferentes proveedores, como Lonely Planet, Culture Whisper y TimeOut, entre otros.

Para ver las guías seleccionadas, desliza el dedo hacia arriba desde la barra de búsqueda de la parte inferior de la pantalla y desplázate hasta llegar a Guías que nos gustan. A continuación, puedes desplazarte por las guías seleccionadas por Apple o pulsar en Explorar guías y filtrar por las distintas categorías, como Comida y bebida, Cosas que hacer y Vida nocturna.

Una vez que seleccione una guía para mirar, puede pulsar el "+" junto a cada lugar para añadirlo a una nueva guía o a una guía existente que ya haya comenzado.

Apple Maps tiene una función llamada Look Around que funciona de forma similar a Street View en Google Maps.

Siempre que veas el icono del binocular en la esquina inferior izquierda de un mapa, puedes tocarlo para que aparezca una ventana emergente en la parte superior del mapa que te permita ver cómo es la ubicación en la vida real.

La ventana emergente sólo cubre la mitad superior de la pantalla por defecto, pero si tocas las flechas en la esquina superior izquierda de la ventana emergente, se expandirá a toda la pantalla. También puedes mover el dedo sobre la ventana emergente para, bueno, mirar alrededor.

Apple Maps te permite compartir tu hora de llegada, de modo que es fácil que alguien con quien te reúnas obtenga actualizaciones en tiempo real sobre la hora a la que llegarás. No pueden rastrear tu posición, pero recibirán actualizaciones si no llegas a tiempo.

Para compartir tu hora de llegada, inicia las indicaciones del lugar al que te diriges y pulsa ir. En la parte inferior de tu pantalla, verás tu hora de llegada, el tiempo que te llevará el viaje y el número de millas o kilómetros.

Hay una flecha gris en la parte derecha de esta información, pulse sobre ella para ampliar el menú y luego pulse sobre Compartir ETA. La persona con la que quieres compartir tu ETA puede estar en la lista de contactos, si no es así, toca en Abrir Contactos y selecciona la persona con la que quieres compartir tu ETA de la lista.

Hay una función muy interesante en Apple Maps llamada Flyover, que básicamente te permite ver ciertas ciudades desde arriba en 3D y hacer un recorrido o moverte tú mismo, lo que puedes hacer moviendo el teléfono o usando los dedos.

Busca la ciudad de la que quieres hacer un "sobrevuelo" y pulsa en Buscar. Junto al botón de Direcciones, verás el botón de Sobrevuelo si la función está disponible para esa ciudad.

Toque el botón de sobrevuelo y, a continuación, pulse "Iniciar recorrido" o mueva el teléfono o el dedo para echar un vistazo.

Si estás escuchando un podcast o un audiolibro y no quieres que las indicaciones habladas de Apple Maps te molesten, puedes cambiar la configuración para que no lo hagan y tu nuevo podcast o libro favorito no se interrumpa cuando tengas que tomar la siguiente izquierda.

Abra los Ajustes de su iPhone > Desplácese hasta Mapas > Desplácese hasta Indicaciones habladas > Desactive Indicaciones Pausa Podcasts.

Apple Maps recordará cuándo has aparcado tu coche para que no tengas que hacerlo. Es genial para las veces que hayas tenido que conducir por una calle adicional para aparcar que no conoces tan bien, o cuando estás en una zona que no conoces en absoluto, por ejemplo.

Para que esta función funcione se requiere una conexión con el equipo de música Bluetooth o CarPlay de tu coche, pero siempre que la tengas y se pueda determinar tu ubicación al aparcar, la ubicación de tu coche aparcado se mostrará en el mapa después.

Abre Ajustes > Desplázate hasta Mapas de Apple > Desplázate hasta Mostrar ubicación aparcada y actívalo. También tendrás que asegurarte de que los servicios de localización están activados para tu dispositivo y que las ubicaciones significativas están activadas en los servicios del sistema.

¿Alguna vez has empezado a buscar la dirección de un lugar y te has dado cuenta de que necesitas repostar o quieres parar a tomar un café en el camino?

Apple Maps le permite añadir una parada a sus indicaciones actuales sin tener que empezar de nuevo. Toca la flecha gris en la parte inferior de la pantalla cuando hayas iniciado las indicaciones y toca en "Añadir una parada".

A continuación, puede elegir entre Cena, Gasolineras, Café, Aparcamiento, Tiendas de la esquina y Bancos. Al pulsar sobre cualquiera de las categorías, aparecerá una lista de opciones que podrá seleccionar y pulsar "Ir" para añadirla a su viaje.

Puede ser un poco confuso averiguar dónde estás cuando empiezas a recibir instrucciones de Apple Maps, especialmente cuando usas la aplicación para indicaciones a pie.

Sin embargo, puedes escudriñar los edificios que te rodean para tener una mejor idea de dónde estás y qué dirección debes tomar.

Comienza las direcciones de forma normal y cuando estés en el modo de dirección, verás que aparece una forma de hexágono en un círculo en el borde derecho de la pantalla, debajo del botón de silencio.

Al tocarlo, podrás escanear los edificios de enfrente para ayudarte a definir mejor tu ubicación. Necesita una buena iluminación y no funcionará en todas las rutas, pero merece la pena intentarlo si estás un poco confundido.

Si el modo de edificios del consejo anterior no está disponible para tu ruta, también hay un modo de brújula. Cuando el modo brújula está activado, tu teléfono se convertirá en una brújula y el mapa girará en función de la posición de tu teléfono.

Para activar el modo brújula, inicie sus indicaciones de manera normal y luego toque el icono con la línea ondulada en el borde derecho de su pantalla. A continuación, debes mover el teléfono y deberías ser capaz de averiguar en qué dirección tienes que empezar a moverte.

Evento de lanzamiento de Huawei, Dyson Zone y tecnología para el automóvil - Pocket-lint Podcast 155 Por Rik Henderson · 24 Mayo 2022

Este es un gran consejo, aunque por el momento no hay muchas aplicaciones de terceros que sean compatibles con esta función de Apple Maps.

Hay dos categorías de extensiones que funcionarán dentro de Apple Maps, cuando estén activadas. Estas incluyen Reserva de Viajes y Reserva de Restaurantes. En el caso de las reservas de viajes, puedes elegir activar aplicaciones como Uber para que aparezcan cuando busques direcciones, por ejemplo, y te permitan reservar un viaje directamente a través de Apple Maps, en lugar de tener que cambiar entre Apple Maps y Uber.

Para las reservas de restaurantes, se aplica un principio similar, en el que puedes activar aplicaciones compatibles como OpenTable para mostrar las mesas disponibles de los restaurantes que has visto en Mapas.

Para activar las extensiones de terceros, abra Ajustes > Pulse en Mapas de Apple > Desplácese hasta Extensiones. Al tocar en Ride Booking se mostrarán las aplicaciones compatibles de esta categoría que has descargado en tu dispositivo y que puedes activar individualmente, mientras que Restaurant Booking hará lo mismo para esta categoría.

Si no quieres que te molesten con notificaciones cuando estás conduciendo, puedes configurar Apple Maps para que active automáticamente el modo No molestar cuando detecte que estás en la carretera utilizando el Driving Focus.

Las notificaciones seguirán llegando a tu dispositivo, pero no las verás hasta que dejes de hacerlo si tienes esta función activada. Abre el Centro de Control de tu dispositivo y pulsa en la pestaña Enfoque.

Si toca el "+" en la parte inferior de la pantalla, podrá seleccionar el enfoque de conducción de la lista. Pulse en Siguiente y establezca sus preferencias. Puede elegir permitir las llamadas y notificaciones de determinados contactos o elegir No permitir ninguna. La próxima vez que empiece a conducir, las notificaciones se silenciarán automáticamente hasta que se detenga de cualquier persona que no esté en su lista.

Puedes cambiar las diferentes vistas de Apple Maps con sólo dos dedos. Si deslizas dos dedos hacia arriba o hacia abajo, cambiarás la vista entre 2D y 3D.

Para ampliar los mapas de Apple, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar el zoom, toca la pantalla con dos dedos y acércalos.

También puedes desplazar el mapa tocando con dos dedos y moviéndolos en círculo.

Apple Maps ofrece mapas interiores de algunos lugares, como aeropuertos y centros comerciales, para ayudarte a navegar por ellos.

Digamos, por ejemplo, que estás en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, y puedes utilizar Apple Maps para encontrar los aseos, los mostradores de facturación, las puertas de embarque, las tiendas y los restaurantes. En el borde derecho de la pantalla puedes seleccionar diferentes niveles y, si deslizas el dedo hacia arriba desde la tarjeta de la parte inferior, puedes filtrar por las diferentes cosas que puedas estar buscando, como aseos o restaurantes.

Escrito por Britta O'Boyle.