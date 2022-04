Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ tiene varias opciones de entrenamiento, desde clases básicas y de fuerza hasta pilates y meditación, pero la plataforma también tiene una serie de programas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico. Uno de ellos es un programa de portpartum, diseñado para ayudar a las nuevas madres a ponerse en forma después de tener un bebé, sin importar el parto que hayan tenido.

El programa es una continuación del programa Manténgase activo durante el embarazo de Apple, que tiene 10 episodios y está diseñado para ayudar a las futuras mamás a mantenerse activas durante un embarazo saludable. Mientras tanto, el programa Vuelve a estar en forma después de tener un bebé tiene siete episodios en el lanzamiento y está diseñado para ayudarte después del embarazo.

Aquí se explica cómo encontrar y acceder al programa posparto Apple Fitness+ y lo que ofrece.

Como mencionamos brevemente, el programa Apple Fitness+ Get Back to Fitness After Tener a Baby tiene siete episodios. Ha sido diseñado para cualquier persona que haya tenido un bebé recientemente y hay diferentes opciones para adaptarse, sin importar el parto que haya tenido, aunque Apple le recomienda hablar con su médico o proveedor de atención médica antes de comenzar el programa.

Los entrenamientos básicos dentro del programa están diseñados para reconectar su núcleo. Te ayudarán a reconstruir tu núcleo y la fuerza de tu espalda, al mismo tiempo que trabajan en tu suelo pélvico. También encontrará entrenamientos de fuerza para la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo y todo el cuerpo, en los que puede usar una mancuerna de ligera a media, o solo su peso corporal, dependiendo de dónde se encuentre en su viaje de acondicionamiento físico.

El programa Volver a estar en forma después de tener un bebé también tiene enfriamientos conscientes que incluyen estiramientos que se enfocan en los puntos difíciles comunes posteriores al embarazo y meditaciones que se enfocan en temas como el cuidado personal y la paciencia.

Cada una de las siete sesiones tiene una duración de 10 minutos y está dirigida por Betina.

Los programas Apple Fitness+ se encuentran en la aplicación Fitness+ de la aplicación Fitness en iPhone o iPad . Siga los pasos a continuación para acceder al programa Vuelva a estar en forma después de tener un bebé.

Abra la aplicación Fitness en su iPhone o iPad Toque la pestaña Fitness+ en la parte inferior de su pantalla Desplácese hacia abajo en la página de inicio principal de Fitness+ Verás Programas una vez que te desplaces por Nuevos entrenamientos, Nuevas meditaciones y Colecciones. Deslice el dedo de derecha a izquierda cuando vea la pestaña Programas si no puede ver el mosaico del programa posparto Toque el mosaico del programa Volver a estar en forma después de tener un bebé para ver las opciones de episodios Toque el episodio que desea hacer y presione 'Let's Go' O presione el "+" y la nube con la flecha para descargar el episodio

Escrito por Britta O'Boyle.