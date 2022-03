Strava enciende el interruptor de apagado en la sincronización de Apple Health para dispositivos de terceros

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Strava ha realizado un cambio de back-end en su servicio que corta efectivamente la sincronización de dispositivos de terceros a través de su plataforma. Eso ha dejado a muchos usuarios de Apple Watch sin poder cerrar sus Rings, porque los datos que alguna vez fluían a Apple Health ahora no lo hacen.

No hay nada tan glorioso como que los datos de tu entrenamiento aparezcan en otra parte. Durante muchos años, los usuarios han estado acumulando dispositivos de fitness y han encontrado formas de llevar esos datos a un lugar de descanso final.

Para muchos usuarios de Apple, especialmente los usuarios de Apple Watch, ese lugar final es Apple Health. Strava a menudo ha sido el facilitador de esto, permitiendo que casi todo se sincronice con Strava y luego proporcionando una ruta para enviar esos datos a otro servicio, a saber, Apple Health.

Pero si bien los datos se sincronizarán desde la aplicación Strava en su iPhone a Apple Health, hay una nueva posición con dispositivos de terceros:

"Strava enviará datos a Health, como información de ruta, tipo de actividad, distancia, tiempo y calorías automáticamente. Tenga en cuenta que las actividades registradas desde dispositivos de terceros (Garmin, Zwift, Wahoo, Peloton, etc.) no se sincronizarán con Salud."

Este ha sido un cambio bastante abrupto: no hubo ningún anuncio de que estaba ocurriendo un cambio de sincronización y no hubo justificación: Strava simplemente pareció accionar un interruptor y apagarlo.

Para algunos de los dispositivos de esa lista, no es un gran problema. Idealmente, un usuario de Garmin debería usar Garmin Connect para integrarse con Apple Health, en lugar de usar Strava como intermediario. Pero el mundo de la sincronización de datos de actividad física suele estar lejos de ser ideal y, para muchas personas, Strava era la solución ideal.

Para algunos jugadores en el mercado, por ejemplo, Hydrow, esto hace que su producto parezca menos atractivo para los usuarios de Apple, porque esa ruta ha sido cortada.

Si bien el primer instinto podría ser agitar un puño enojado a Strava, la compañía podría tener razón. Se sincroniza con casi todo y, por lo general, bastante bien. ¿Por qué debería actuar como un recurso provisional cuando fallan otros sistemas?

La realidad es que los dispositivos de terceros deben sincronizarse con Apple Health usando HealthKit y Strava, si en realidad no desea ser parte de la comunidad de Strava, no debería ser la ruta para eso. Es un intermediario que nadie pidió y parece que Strava ya no quiere ser.

En última instancia, Strava ha estado cambiando la posición de su servicio en los últimos años, queriendo ser el servicio por el que la gente paga y que los suscriptores aprovechan al máximo.

La pregunta es si Strava cree que los usuarios de Apple podrían cambiar la lealtad hacia su plataforma, porque es más fácil de usar como punto final, o si esto hará que muchos usuarios fantasmas abandonen Strava, porque ya no brinda el servicio que desean. .

Escrito por Chris Hall.