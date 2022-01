¿Qué son las colecciones Apple Fitness + y cómo funcionan?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple lanzará una función llamada Colecciones a su aplicación de entrenamiento Fitness + el 10 de enero, que ha sido diseñada para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre las colecciones Apple Fitness +, incluido lo que son y cómo funcionan.

Las colecciones Apple Fitness + son series seleccionadas de entrenamientos y meditaciones de casi 2000 entrenamientos en la biblioteca de ejercicios Fitness + para ayudar a los usuarios a motivarse y mantenerlos encaminados para lograr cualquier objetivo que pretendan.

Todas las series de Colecciones que se ofrecen incluyen un plan sugerido para que los usuarios lo sigan, lo que les ayuda a tomar decisiones de capacitación intencionales en los siguientes días o semanas.

Hay seis colecciones disponibles para elegir, y es más probable que se agreguen con el tiempo. Éstas incluyen:

Desafío principal de 30 días

Mejora tu postura con Pilates

Perfecciona tus posturas de equilibrio de yoga

Ejecute sus primeros 5K

Fortalece tu espalda, estira tus caderas

Relájate para una mejor hora de dormir

Las colecciones estarán disponibles en la aplicación Fitness + a partir del 10 de enero. Cada Colección es diferente y consta de una serie de entrenamientos y / o meditaciones para lograr un objetivo en particular.

Por ejemplo, la colección 'Perfect Your Yoga Balance Poses' tiene un total de ocho sesiones y ofrece una progresión de posturas de pie y equilibrio de brazos. Empezarás con entrenamientos de 10 minutos y progresarás a otros más largos, pudiendo repetir cualquiera de las prácticas o la serie completa para seguir mejorando tu equilibrio.

The Wind Down for a Better Bedtime tiene 14 sesiones, mientras que el Core Challenge de 30 días tiene 30 sesiones, por lo que cada colección es diferente según el objetivo que elijas.

Para ver las colecciones, asegúrese de estar ejecutando el software más reciente el 10 de enero de 2022.

Luego, deberá abrir la aplicación Fitness en su iPhone o iPad y tocar la pestaña Fitness + en la parte inferior en el medio. Las colecciones aparecerán en su propia sección, como Nuevos entrenamientos, Nuevas meditaciones y Tiempo para caminar.

