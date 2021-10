Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante su evento Unleashed en octubre de 2021, Apple presentó un plan más económico para Apple Music.

Llamado " Apple Music Voice Plan ", el nuevo nivel cuesta la mitad del precio de una suscripción individual de Apple Music, pero aún brinda acceso al catálogo completo del servicio de música de 90 millones de canciones. Hay algunas advertencias, por supuesto. Esto es lo que necesita saber sobre Apple Music Voice Plan y si vale la pena intentarlo.

En pocas palabras, con Apple Music Voice Plan, puede acceder a todo Apple Music, pero solo puede hacerlo mediante el control por voz. En otras palabras, debe reproducir música a través de un dispositivo habilitado para Siri, como un HomePod Mini, AirPods o un iPhone. Con una suscripción al plan de voz de Apple Music, puede pedirle a Siri que reproduzca cualquier cosa en la biblioteca de Apple Music, incluidos álbumes completos, canciones individuales y listas de reproducción de Apple. No hay límite en la elección de canciones ni en el número de saltos disponibles.

Con un plan de voz de Apple Music, no puede usar la aplicación Apple Music para controlar manualmente su experiencia auditiva como puede hacerlo en otro nivel de suscripción. Eso es porque la aplicación Apple Music tiene una interfaz de usuario muy diferente solo para usuarios de Voice Plan. Se reduce para mostrar solo sugerencias de música y su historial de escucha reciente. También hay una sección especial para ayudarlo a aprender cómo interactuar con Apple Music a través de los comandos de voz de Siri.

Por lo tanto, para reproducir la última canción de Taylor Swift, en lugar de sumergirse y usar la aplicación Apple Music en su teléfono, debe preguntarle a Siri ("Hey Siri, play [x] by Taylor Swift"). Si realmente desea utilizar la aplicación Apple Music para controlar completamente su experiencia auditiva, debe obtener una suscripción individual o familiar.

En Estados Unidos, el plan de voz de Apple Music cuesta 4,99 dólares al mes.

Apple Music generalmente cuesta $ 9.99 por mes para individuos o $ 14.99 por mes para familias. Un plan con descuento para estudiantes está disponible a $ 4.99 por mes.

Sí, cada cliente con su propia ID de Apple puede probar una prueba gratuita de 7 días del Apple Music Voice Plan.

El plan de voz de Apple Music es compatible con cualquier dispositivo habilitado para Siri que pueda reproducir Apple Music. Funciona con iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods y CarPlay. No se admiten integraciones de hardware de terceros, como Apple Music for Echo o Samsung Smart TV.

Como dijimos anteriormente, el plan de voz de Apple Music brinda acceso completo al catálogo de Apple Music.

Puedes pedirle a Siri que reproduzca cualquier canción de la biblioteca o cualquiera de las listas de reproducción o estaciones de radio disponibles. Apple incluso está expandiendo sus listas de reproducción temáticas, por lo que podrá pedirle a Siri que "reproduzca la lista de reproducción de la cena" para comenzar a transmitir canciones de inmediato. Hay decenas de miles de listas de reproducción, incluidas cientos de nuevas listas de reproducción de actividades y estados de ánimo, mezclas personalizadas y estaciones de género, que puedes escuchar con Apple Music Voice Plan.

Apple dijo que sus listas de reproducción fueron creadas por "expertos editoriales" y están optimizadas solo para voz. Prueba a pedirle a Siri que "toque algo relajado" o "juegue más así". Incluso puedes nombrar listas de reproducción específicas, como New Music Daily, Rap Life, Todays Hits, Todays Country, A-List Pop, R&B Now y más.

Puedes registrarte en el plan de Apple Music Voice directamente a través de la aplicación Apple Music o preguntando a Siri ("Hola Siri, inicia mi prueba de Apple Music Voice").

Apple dijo que el Apple Music Voice Plan estará disponible más adelante en 2021.

Se lanzará en EE. UU., Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, España y Taiwán.

El plan de voz solo le da acceso al catálogo de Apple Music por un precio más bajo que los planes individuales o familiares. Es para oyentes ocasionales que desean una forma rápida y fácil de hacer que Siri reproduzca música, sin tener que meterse con la aplicación Apple Music o pasar horas seleccionando listas de reproducción. Para ser claros, no es una tarifa hacer que Siri reproduzca música. Si tiene pistas de o en iTunes, aún puede reproducirlas con la aplicación Apple Music y controlarlas con la voz, como antes.

Entonces, ¿vale la pena intentarlo? ¿Seguro Por qué no? Si no está seguro, consulte la versión de prueba gratuita de 7 días y no tendrá nada que perder.

Consulte la guía detallada de Pocket-lint sobre Apple Music para obtener más información sobre cómo cuesta y funciona normalmente el servicio de transmisión de música de Cupertino.