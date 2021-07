Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple presentó recientemente un nuevo servicio de suscripción iCloud + que incluye unafunción similar a una VPN llamada Private Relay. Aquí tiene todo lo que necesita saber al respecto.

En un día cualquiera, puede usar una variedad de redes para navegar por la web, ya sea Internet en su propia casa o Wi-Fi público mientras está fuera y en movimiento. Detrás de escena, los proveedores de red y los sitios web pueden combinar su identidad y su historial de navegación para crear perfiles detallados sobre usted. Ahora, para ayudar a proteger su identidad y privacidad en línea (específicamente, a través del navegador Safari), Apple ofrece retransmisión privada a través de iCloud +.

Private Relay te permite navegar a través de Safari en lo que Apple describió como "una forma aún más segura y privada". Garantiza que el tráfico que sale de su dispositivo esté cifrado, para que nadie pueda interceptarlo y leerlo, y envía todas sus solicitudes a través de dos retransmisores de Internet separados. Es algo bastante geek, pero el resultado final es que nadie, incluida Apple, puede ver quién eres o qué sitios estás visitando. También lo hace sin afectar el rendimiento.

En otras palabras, la retransmisión privada será la red privada virtual incorporada de Safari.

La cuestión es que Apple ha tenido mucho cuidado de no llamar VPN a Private Relay. Eso es porque no tiene tantas funciones como una VPN típica. Por ejemplo, no puede usar la retransmisión privada para geo-hop y ver Netflix Canadá en los EE. UU. Sin embargo, puede cifrar todas sus conexiones, incluidas las conexiones heredadas que no utilizan HTTPS, para ocultar su dirección IP real. También evita que cualquier persona, incluso Apple, sepa quién es usted y dónde se está conectando en la web.

Private Relay le permite elegir la ubicación de su dirección IP. Puede elegir su “dirección IP general” (para que los sitios web aún puedan brindarle algunos datos de ubicación), o puede elegir una dirección IP en algún lugar de su país y zona horaria (para mayor anonimato, pero contenido en línea menos personalizado). Eso significa que Private Relays todavía usa su ubicación geográfica existente aproximada, por lo que no puede realizar un salto geográfico y usarlo para otras actividades de VPN, como la transmisión de contenido de Netflix desde un país diferente.

Sin embargo, Private Relay es en realidad más seguro que una VPN tradicional. Apple oculta la información de identificación de su dirección IP y luego la envía a un segundo servidor para asignar una dirección IP temporal, lo que significa que su información está enmascarada dos veces y ni Apple, la empresa de retransmisión de terceros que utiliza, ni el sitio web que está visitando pueden seguirte.

Para empezar, no estará disponible en algunos países debido a "limitaciones regulatorias". A partir de julio de 2021, esos países incluyen China, Bielorrusia, Colombia, Egipto, Kazajstán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turkmenistán y Uganda. Además, Private Relay solo funciona con Safari, lo que lo hace mucho más limitado que otros servicios VPN, porque no puede usarlo en ningún navegador o aplicación.

Necesita un dispositivo Apple con iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey. También debe suscribirse a un plan de iCloud. Una vez que tenga todo eso, puede activar la retransmisión privada.

Vaya a Configuración> ID de Apple> iCloud> Retransmisión privada Activar retransmisión privada

Vaya a Preferencias del sistema> ID de Apple> iCloud Marque la casilla de Relevo Privado.

Private Relay se incluye como un complemento gratuito para los suscriptores de iCloud +.

Con iCloud +, obtienes acceso a funciones básicas de iCloud, como Fotos, Copia de seguridad e iCloud Drive, además de funciones premium, como Retransmisión privada.

Estas nuevas funciones estarán disponibles para todos los suscriptores de iCloud, y todos los planes de iCloud + se pueden compartir con personas del mismo grupo de Family Sharing. Apple tampoco está cambiando los precios de iCloud, lo que te hace preguntarte por qué la compañía creó un nuevo nombre "iCloud +" si cuesta lo mismo que iCloud y simplemente agrega nuevas funciones para todos.

Puede obtener más información sobre iCloud + en nuestra guía separada:

Bueno, los suscriptores de iCloud se actualizarán a iCloud + en otoño de 2021 cuando iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterey estén disponibles. Cuando eso suceda, puede utilizar la retransmisión privada