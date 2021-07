Cómo cancelar Apple TV + u otras suscripciones de Apple

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si usted es una de las muchas personas que se beneficiaron de una suscripción gratuita a Apple TV + cuando compró un dispositivo Apple, muchos se estarán preguntando cómo puede cancelar esa suscripción.

El enfoque será diferente según el dispositivo que tenga, pero estamos aquí para guiarlo a través de todas las opciones.

En primer lugar, vale la pena señalar que no puede cancelar las suscripciones a través de su cuenta de Apple en un navegador a través de iCloud; están en las aplicaciones específicas con las que se relacionan.

Si desea cancelar Apple TV +, puede encontrarlo en tv.apple.com . Si ha iniciado sesión, simplemente haga clic en el icono de la cuenta en la parte superior derecha, seleccione la configuración y desplácese hasta la parte inferior de la página donde verá su suscripción.

Puede hacer esto en cualquier dispositivo que tenga un navegador, por lo que puede hacerlo en PC, Mac, teléfonos Android y cualquier otra cosa. Lo mismo también se aplica a Apple Music a través de music.apple.com y para muchas personas será la opción más simple y fácil si solo está buscando cancelar esas suscripciones.

Para aquellos que usan un iPhone o iPad, las cosas están mejor organizadas y puede acceder a sus suscripciones de diferentes maneras.

En este caso, puede darse de baja a través de la App Store o en la aplicación Apple TV +. Ambos son iguales, porque está en la configuración de su cuenta.

Simplemente abra cualquiera de las aplicaciones, toque el ícono de cuenta en la parte superior derecha y luego administre las suscripciones. Verá lo que está pagando, por lo que puede tocar y cancelar.

En la Mac, tiene una serie de opciones porque nuevamente tiene numerosas rutas a su cuenta de Apple y luego las suscripciones que tiene. Puede usar las opciones del navegador anteriores, si lo desea.

Apple generalmente lo dirigirá a Apple Music, una resaca de los días en que iTunes lo era todo (de hecho, desde las páginas de ayuda de Apple hay un enlace que intentará abrir Music para hacer esto), pero también puede acceder a sus suscripciones en la aplicación. Tienda. Este es el mismo panel de configuración que si accede a su cuenta de ID de Apple a través de las Preferencias del sistema, por lo que es más fácil ir directamente a la App Store.

Abra App Store y toque su icono en la parte inferior izquierda, luego "ver información" en la parte superior de la página siguiente. Desplácese hacia abajo hasta Administrar y verá Suscripciones, donde puede hacer clic para cancelar lo que desee cancelar.

El método más fácil es utilizar el método del navegador como se detalla anteriormente; de lo contrario, Apple lo dirigirá a las suscripciones de su cuenta en la aplicación Música (anteriormente iTunes).

Si está instalado, está bien, pero si no, no desea instalarlo solo para eliminar una suscripción y luego tener que desinstalar la aplicación nuevamente, así que use el método del navegador.

Las mejores aplicaciones de Android 2021: la guía definitiva Por Maggie Tillman · 2 Julio 2021

Escrito por Chris Hall.