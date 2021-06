Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Probablemente almacene mucha información en sus dispositivos Apple y en iCloud. Es posible que incluso desee que sus amigos o seres queridos puedan acceder a sus datos y recuerdos queridos después de su partida.

Si ese es el caso, puede configurar Digital Legacy. Así es cómo.

En WWDC 2021 , Apple anunció un nuevo programa que viene con iOS 15 , iPadOS 15 y macOS Monterey. Llamado Digital Legacy, básicamente le permite transmitir su información a familiares y amigos si fallece. Podrá agregar "contactos heredados" a su cuenta. Entonces, cuando se haya ido, simplemente pueden solicitar acceso y luego se entregará su información.

La capacidad de agregar contactos heredados estará disponible cuando iOS 15 , iPadOS 15 y macOS Monterey se lancen a los consumidores en el otoño de 2021. Actualmente, las versiones beta para desarrolladores de esas actualizaciones de software están disponibles para pruebas, y las versiones beta públicas están programadas para llegar este verano. . Sin embargo, es probable que desee esperar hasta que se implementen oficialmente a finales de este año, para asegurarse de que no tengan errores importantes.

Dado que Digital Legacy aún no está disponible para los consumidores (ni iOS 15 , iPadOS 15 y macOS Monterey) , el proceso para inscribirse en el programa y agregar un contacto heredado no está claro. Apple no proporcionó una demostración durante la WWDC 2021, pero mostró algunas capturas de pantalla, de las cuales podemos obtener ciertos detalles. Esperamos probar pronto la función en la versión beta para desarrolladores de iOS 15.

Apple dijo que puede agregar un contacto heredado desde su iPhone. Presumiblemente, esta función estará enterrada en la aplicación Configuración en algún lugar, posiblemente en la sección ID de Apple. A partir de ahí, podrá agregar varias personas en las que confíe para que tengan acceso a los datos de su cuenta después de su muerte. Aunque aún no está claro cómo agregar contactos heredados, parece que puede agregar adultos y niños.

Suponemos que quienquiera que se agregue como contacto heredado primero debe dar su consentimiento y aceptar la invitación antes de que se agregue oficialmente.

Apple mostró la pantalla Legacy Contact en iOS, pero esa pantalla también podría estar disponible en otros dispositivos Apple. Después de todo, la compañía mencionó que puede acceder a los datos de su ser querido desde iCloud.com o desde su iPhone, iPad y Mac.

Ahora, si ha sido un contacto heredado, Apple dijo que podrá solicitar acceso a sus datos a través de Digital Legacy. Nuevamente, aún no se sabe cómo funcionará esto. Presumiblemente, lo hará desde su propio iPhone o dispositivo Apple, posiblemente a través de Configuración o iCloud en algún lugar. Sin embargo, Apple dijo que deberá proporcionar una copia de un certificado de defunción para solicitar el acceso.

Una vez que se apruebe su solicitud, Apple dijo que se eliminará el bloqueo de activación en el dispositivo Apple de su ser querido, y luego podrá acceder a sus datos personales en icloud.com o descargar una copia de privacy.apple.com. En un dispositivo iOS o iPadOS, incluso puede restaurar sus datos desde una copia de seguridad de iCloud. También puede acceder a sus datos de iCloud en una Mac.

Parece que podrá acceder a los datos de iCloud de su ser querido y a los datos de la cuenta de ID de Apple. Esto incluye cosas como fotos, notas y correo. Pero no podrá acceder ni ver su información de pago, suscripciones, medios con licencia o datos almacenados en Keychain. Nuevamente, se podrá acceder a todos estos datos desde la web o desde dispositivos Apple, por lo que tendrá opciones.

No, una vez que solicite acceso, Apple le dará una fecha de vencimiento. Después de esa fecha, se eliminarán su cuenta y sus datos. Será interesante ver si Apple ofrece formas fáciles de transferir cosas como fotos antes de que desaparezcan para siempre.

¡Nosotros también! Pocket-lint planea actualizar esta guía tan pronto como tengamos la información más reciente sobre cómo funciona Digital Legacy.

