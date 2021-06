Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En WWDC 2021 , Apple anunció una nueva función de Mensajes en todo el sistema que está diseñada para mostrar contenido previamente compartido con usted. Apropiadamente llamado Compartido contigo, funciona con seis aplicaciones diferentes de Apple en el lanzamiento, como Apple News. Su objetivo es facilitarle la revisión de las cosas que sus amigos y familiares le envían en Mensajes, como artículos.

Es más fácil pensar en Compartidos contigo como una función de Mensajes de Apple que crea una nueva sección "Compartidos contigo" en la aplicación Apple Photos, la aplicación Apple Music, la aplicación Apple News, la aplicación Safari, la aplicación Apple Podcasts y la aplicación Apple TV. Cualquier contenido compartido contigo en Mensajes aparecerá en estas aplicaciones de Apple en "Compartido contigo" para un acceso rápido y fácil.

Básicamente, si un amigo te envía una foto, lista de reproducción, artículo, sitio, podcast o película en Mensajes, verás que el contenido aparece en las secciones "Compartido contigo" de tus aplicaciones de Apple. Por ejemplo, las fotos compartidas aparecerán en la aplicación Fotos, las listas de reproducción aparecerán en la aplicación Música y los artículos aparecerán en la aplicación Noticias, etc. Es sencillo.

Durante una demostración de Compartido contigo, Apple mostró que la sección Compartido contigo aparece en la pestaña Escuchar ahora de la aplicación Apple Music. Desde allí, puede reproducir fácilmente una lista de reproducción compartida e incluso agregarla a su biblioteca.

En la aplicación Fotos, el contenido Compartido contigo se encuentra en la pestaña Para ti, así como en Fotos y recuerdos destacados. Las fotos compartidas contigo también se agregan automáticamente a tu biblioteca. Curiosamente, Apple dijo que Photos es lo suficientemente inteligente como para traer las fotos que "realmente te interesan", por lo que no tendrás que preocuparte por las capturas de pantalla o el desorden de memes.

En cuanto a la aplicación de TV, tiene una fila Compartida contigo. Esto tiene todas las películas y muestra a tus amigos compartidos en Mensajes.

Apple no dio demostraciones de cómo funcionará Compartido contigo en Apple News, Safari o Podcasts, pero se puede suponer que todos ellos también tendrán secciones "Compartido contigo" fáciles de detectar que mostrarán el contenido que te han enviado. en Mensajes.

No. Apple también dijo que puede anclar contenido rápidamente en Mensajes para elevarlo en Compartido con usted. Limpio.

Shared with You estará disponible en Mensajes y funcionará con las aplicaciones de Apple cuando iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 y macOS Monterey se lancen a finales de este año. Actualmente, las versiones beta para desarrolladores de esas actualizaciones están disponibles para pruebas, y las versiones beta públicas están programadas para llegar este verano. Pero es probable que desee esperar hasta que se implementen oficialmente a finales de este año.

Dado que Shared with You aún no está disponible oficialmente para los consumidores, todo lo que se describe aquí está sujeto a cambios.

