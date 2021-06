Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante la WWDC 2021 , Apple anunció una nueva función de FaceTime: enlaces de FaceTime. Con esta función que está diseñada para competir con Zoom, cualquier persona, incluidos los usuarios de PC con Android y Windows, puede unirse a una llamada FaceTime.

Esto es lo que necesita saber.

Nueva función FaceTime

Inicie llamadas y videollamadas con usuarios que no sean de Apple

En la nueva aplicación FaceTime, que se implementará junto con iOS 15 , iPadOS 15 y macOS Monterey a finales de este año, puede crear un enlace a una conversación FaceTime y luego compartirlo con otros, incluso si no tienen un dispositivo Apple, que significa que ‌FaceTime‌ ya no se limita solo a los usuarios de Apple. Simplemente pueden unirse a la llamada a través de un navegador web. Los usuarios que no sean de Apple pueden unirse a una llamada individual ‌FaceTime one o incluso a una llamada grupal ‌FaceTime‌ también.

Los enlaces de FaceTime ahora están disponibles para probar en la versión beta para desarrolladores

El lanzamiento oficial se llevará a cabo a finales de este año.

La capacidad de generar enlaces FaceTime estará disponible cuando iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterey se lancen a los consumidores en otoño de 2021.

Actualmente, las versiones beta para desarrolladores de esas actualizaciones de software ya están disponibles con fines de prueba, y las versiones beta públicas están programadas para llegar este verano. Sin embargo, es probable que desee esperar hasta que se implementen oficialmente a finales de este año, para asegurarse de que estén libres de errores y fallas importantes.

Dispositivo Apple (con iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey)

Nueva aplicación FaceTime

Navegador Chrome o Edge

Necesita un usuario de Apple, con un iPhone, iPad o Mac con iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey, respectivamente, para iniciar una llamada ‌FaceTime‌, generar un enlace FaceTime y compartirlo con otros. Los usuarios que no son de Apple pueden unirse a las llamadas mediante los navegadores Chrome o Edge. Las videollamadas requieren compatibilidad con codificación H.264.

Dado que los enlaces de FaceTime no están oficialmente disponibles para los consumidores, ni las actualizaciones de iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey, el proceso para generar un enlace de FaceTime para iniciar una llamada con usuarios de PC con Android o Windows está sujeto a cambios. Actualmente, así es como funciona el proceso en la versión beta para desarrolladores.

Inicie la nueva aplicación FaceTime en su iPhone o iPad. Verás dos opciones: Crea un enlace

Nuevo FaceTime. Toca Crear un vínculo. La aplicación FaceTime generará instantáneamente un enlace. Aparecerá en la pantalla, debajo de una sección "Próximamente".

Siga los pasos anteriores para generar un enlace. Una vez que aparezca el enlace, toque el botón "i". Está al lado del "Enlace FaceTime" en la próxima sección. Elija la opción "Compartir enlace" en el menú.

Elija un método para compartir el enlace de la llamada FaceTime a un dispositivo Android.

Puede compartir a través de mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, Messenger, etc.

También puede simplemente copiar el enlace y pasar a una aplicación y compartirla de esa manera.

Es fácil. Simplemente toque el enlace que le han enviado y luego únase a la conversación. (Nuevamente, dado que los enlaces de FaceTime aún no están disponibles oficialmente para los consumidores, el proceso para unirse a una llamada de FaceTime con un dispositivo Android o una PC con Windows está sujeto a cambios. A continuación se muestra cómo funciona el proceso en la versión beta para desarrolladores).

Toque el enlace de FaceTime que recibió en su dispositivo. Necesita la última versión de Chrome o Edge para abrir el enlace. Ingrese su nombre para unirse a la llamada FaceTime. No necesitas una cuenta de Apple. Toque el botón "Unirse" en la pantalla. Esto enviará una notificación al usuario de Apple que creó el enlace. Verá un mensaje "Esperando que lo dejen entrar ..." en la parte inferior de la pantalla. El usuario de Apple deberá tocar un botón de "verificación" para que pueda unirse a la llamada.

La nueva aplicación FaceTime incluye un montón de otras actualizaciones y mejoras a ‌FaceTime‌, incluida la compatibilidad con audio espacial, un modo de aislamiento de voz para bloquear el ruido de fondo, una vista de cuadrícula para ver a todos los participantes y una función SharePlay que es como una fiesta de observación. Aprenda todo sobre el nuevo FaceTime aquí.

