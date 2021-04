Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple está actualizando su servicio Fitness + con nuevos tipos de entrenamientos, incluidos programas diseñados para mujeres embarazadas y de edad avanzada.

El nuevo programa "Entrenamientos para el embarazo" ofrece 10 entrenamientos en las categorías de fuerza, núcleo y enfriamiento consciente de Apple. Cada una dura aproximadamente 10 minutos e incluye sugerencias para modificar el ejercicio a medida que avanza el embarazo. El programa "Entrenamientos para adultos mayores" consta de ocho entrenamientos que requieren pesas ligeras o aprovechar el peso corporal del usuario para hacer ejercicio. También incluyen formas de usar sillas o paredes para ayudar según sea necesario.

Fitness + también incluye un programa de "Entrenamientos para principiantes", que incluso funciona para los usuarios que regresan al ejercicio después de un descanso prolongado. Incluye clases de fuerza, HIIT y yoga de bajo impacto. Por último, el servicio de $ 9,99 por mes está agregando un nuevo episodio de "Time to Walk" que tiene como tema el Día de la Tierra y presenta a Jane Fonda.

"Con más opciones para comenzar y mantenerse activo y saludable durante el embarazo, así como en cualquier edad o nivel de condición física, esperamos que aún más personas se sientan inspiradas para seguir moviéndose con nuestro increíble equipo de entrenadores apasionados", dijo Jay Blahnik, de Apple director senior de tecnologías de fitness, en un comunicado de prensa .

Workouts for Pregnancy, Workouts for Older Adults y Workouts for Beginners, y el episodio Time to Walk de Jane Fonda se lanzarán el 19 de abril de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.