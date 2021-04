Ahora agregado a la aplicación Apple TV con integración completa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación Apple TV, que está disponible para iPhone, iPad, Apple TV y muchos otros dispositivos, ahora es compatible con Now (anteriormente Now TV).

La aplicación Apple TV ya permite a los usuarios buscar en una variedad de servicios de transmisión, incluidos Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub y el propio servicio TV + de Apple. La integración Now significa que los usuarios podrán usar la aplicación Apple TV para buscar programas en la plataforma y agregarlos a la función Up Next dentro de la aplicación Apple TV, lo que le ayudará a realizar un seguimiento de todas las cosas que desea ver o está viendo. en todas las diversas plataformas de transmisión.

Al igual que con los otros servicios de transmisión en la aplicación Apple TV, si hace clic en reproducir en un programa o película de Now, se lo dirigirá fuera de la aplicación Apple TV a la aplicación Now para transmitirlo.

Sin embargo, todo el contenido de Now aparecerá dentro de las diversas secciones de la aplicación Apple TV, lo que permitirá a los usuarios ver lo que ofrece cada plataforma fácilmente, así como buscar un programa o película y averiguar dónde puede verlo, como Greys Anatomy . Desafortunadamente, Netflix no es un socio actualmente, por lo que no ve programas y películas disponibles en Netflix.

Las mejores aplicaciones para iPhone 2021: la guía definitiva Por Maggie Tillman · 15 Abril 2021

La integración Now significa que la pestaña Películas en la aplicación Apple TV ahora mostrará películas de la oferta Now, mientras que programas como The Flight Attendant y Your Honor también aparecerán en programas de televisión, por ejemplo. También hay una sección Now dedicada, que le permite ver todos los programas y películas disponibles para transmitir desde Now, si tiene una suscripción.

Puede leer más sobre la aplicación Apple TV y cómo funciona en nuestra función separada , así como sobre cómo usarla en iPhone, iPad y iPod Touch .

Escrito por Britta O'Boyle.