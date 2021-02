Apple Fitness + podría ser una excelente solución de entrenamiento, pero le faltan estas 10 características clave

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + se unió a la plétora de aplicaciones de fitness para el hogar en diciembre de 2020, compitiendo con empresas como Fiit, Peloton e incluso entrenadores individuales como Joe Wicks y Bradley Simmonds.

El servicio de suscripción ofrece una serie de entrenamientos estilo estudio, en varios tipos de actividades, aunque a diferencia de otros, se ha diseñado en torno al Apple Watch .

Sin embargo, aunque ofrece buenas bases, carece de características en comparación con su competencia. Esto es lo que creemos que falta y que lo aleja de la grandeza.

Apple Fitness + te permite seleccionar un tipo de entrenamiento: HIIT, Yoga, Core, Fuerza, Cinta de correr, Ciclismo, Remo, Danza o Enfriamiento consciente. Luego le permite filtrar el entrenador, el tiempo y la música. Puede hacer todos, algunos o ninguno de estos.

Sin embargo, ¿qué pasaría si pudieras filtrar por el área del cuerpo en la que quieres enfocarte, como puedes hacerlo en Fiit ? Algunos días, queremos hacer una sesión de HIIT de la parte inferior del cuerpo, por ejemplo, otros días un estiramiento de la parte superior del cuerpo. Nos gustaría ver la opción de filtrar por área o parte del cuerpo objetivo. Hay algunos días en los que simplemente no queremos ponernos en cuclillas.

No hay programas de entrenamiento ni desafíos dentro de Apple Fitness + que te traigan de vuelta el día a día. Nada que te impida hacer un entrenamiento Fiit un día, Joe Wicks otro, en lugar de todos los entrenamientos Apple Fitness +.

Los programas de capacitación o los desafíos cambiarían eso. Apple realiza el desafío de los premios mensuales para Apple Watch , como completar 20 entrenamientos en febrero para ganar el premio de febrero, así que ¿por qué no tener un desafío como 15 sesiones HIIT en Fitness + este mes y obtener una insignia de premio por eso también?

¿O tienes un plan de yoga de dos semanas o un desafío central de un mes como el que Joe Wicks está haciendo actualmente para febrero de 2021?

Esta función es una continuación del plan de formación y la función de desafíos. La aplicación de la competencia, Fiit, controlará la cantidad de días y semanas consecutivos que entrenas usándola, notificándote y estimulándote a hacer más.

Nos gustaría ver algo similar en Fitness +. Puede haber algunos días en los que hacer ejercicio sea lo último que te apetezca, pero las rachas se convierten en un juego, como cerrar esos anillos de Apple Watch. No sabemos ustedes, pero no nos gusta romper nuestro flujo cuando estamos en una buena racha.

Fitness + es una sola pestaña dentro de la aplicación Fitness, por lo que, si bien puede desplazarse hacia abajo y obtener diferentes secciones, como nuevos entrenamientos esa semana, no hay otras pestañas dentro de la sección Fitness + para alternar entre ellas. Para ver sus entrenamientos completados, debe ir a la pestaña Resumen y salir de Fitness +.

Nos gustaría ver una sección de estadísticas y una sección de historial de entrenamientos en alguna parte. El lugar más lógico sería su imagen en la esquina superior derecha de la pestaña Fitness +. Por el momento, esto solo le brinda opciones de tarjetas de regalo y su nombre y correo electrónico.

En su lugar, nos gustaría ver una lista de los entrenamientos que ha realizado aquí, el número total de entrenamientos, el total de calorías que ha quemado haciendo ejercicios de Fitness +, la frecuencia cardíaca promedio durante los entrenamientos, cuántos de cada tipo de entrenamiento ha realizado , por ejemplo. Un montón de opciones que podrían hacer que la sección de perfil sea mucho más emocionante.

¿Alguna vez has empezado un entrenamiento, llegaste a la mitad y simplemente lo odiaste? Tal vez el entrenador se mostró demasiado entusiasta para ti o no explica las cosas de la manera que te gusta. O simplemente no disfrutas del estilo.

Nos gustaría tener la opción de darnos su opinión sobre los entrenamientos de Fitness + que hacemos cuando los terminamos. No para que podamos ser malos con los entrenadores, pero para saber si debemos evitar ese estilo, entrenamiento o entrenador en el futuro y la sección Más de lo que haces se ajusta en consecuencia. Fiit solicita una calificación del entrenamiento, seguida de una calificación del entrenador y la música, entre otras cosas, y nos gustaría ver algo similar en Fitness +.

Ya hay bastantes entrenadores en Fitness +, 21 para ser precisos, pero podría haber muchos más. Si eliges HIIT o Yoga, por ejemplo, solo hay tres entrenadores disponibles. Afortunadamente, Strength tiene seis, pero nuestro punto es que algunas áreas son más débiles y definitivamente hay espacio para la expansión.

Nos gustaría ver más entrenadores agregados para variar. Nos gusta Jamie-Ray, pero probablemente no queremos hacer los cinco entrenamientos semanales con él.

Los entrenamientos bajo demanda son geniales. Hay mucho que decir acerca de hacer un entrenamiento de 20 minutos antes del almuerzo en la sala de estar y poder tocar el juego y hacerlo, sin importar la hora. Deja muy poco espacio para las excusas y si eres como nosotros, eso es algo bueno.

Sin embargo, hay algo sobre los entrenamientos en vivo. Posiblemente la responsabilidad o tener que estar preparado para un tiempo determinado y saber que otras personas lo están haciendo simultáneamente contigo. Por lo tanto, nos gustaría ver entrenamientos en vivo en Fitness + en algún momento, preferiblemente con una tabla de clasificación de alguna descripción también.

La barra de quemado te muestra cómo te está yendo en relación con cómo lo han hecho otras personas anteriormente en ese entrenamiento, pero habría algo de motivación adicional en tener una tabla de clasificación en vivo, ¿no?

Apple ofrece una función llamada Time to Walk dentro de Fitness +, que es básicamente un entrenamiento de audio con una combinación de conversación de una celebridad específica, como Shawn Medes, y música por episodio. Luego están los entrenamientos en cinta de correr como una característica separada.

Nos gustaría ver una forma de correr de Time to Walk que incorpore lo que se ofrece dentro de los entrenamientos en la cinta de correr, pero solo audio para que pueda llevarlo a correr al aire libre.

Fitness + está diseñado en torno a Apple Watch, por lo que tiene una ventaja sobre la competencia en el sentido de que sabe qué dispositivo está usando la gente. Durante un entrenamiento, puede ver sus anillos, junto con su frecuencia cardíaca y la barra de quemado si ha elegido mantenerla visible.

Al final de un entrenamiento, los datos recopilados van a la sección Resumen de la aplicación Fitness, no a la pestaña Fitness +. Luego puede tocar el entrenamiento individual para ver más información, pero si bien le presentará las calorías activas y totales, su frecuencia cardíaca promedio, un gráfico de frecuencia cardíaca y un gráfico de recuperación de frecuencia cardíaca, no hay nada que le diga si en realidad trabajó lo suficientemente duro.

No somos principiantes, por lo que sabemos que nuestra frecuencia cardíaca realmente debe estar por encima de 140 lpm para que se considere que estamos trabajando, pero hay principiantes que pueden necesitar más orientación. Apple podría solicitar más información (es posible que ya la tenga si la pones en la aplicación Salud), como tu altura y peso como los Fitbits y Garmins de este mundo, por lo que nos gustaría ver una extensión de los datos, por ejemplo, zonas de frecuencia cardíaca.

Ahora bien, este es muy poco probable, pero pensamos que lo agregaríamos de todos modos. Fitness + probablemente no será compatible con Chromecast , Amazon TV o Sky Q como Fiit para permitirle transmitirlo en su televisor de esa manera, pero podemos soñar, ¿eh?

Actualmente, aunque cambiará pronto, la única forma de obtener Fitness + en su pantalla grande es si tiene un Apple TV 4K o Apple TV HD con la última versión de tvOS. La actualización del software iOS 14.5, en versión beta en este momento, agregará soporte para televisores compatibles con AirPlay 2 , lo que facilitará un poco las cosas, aunque las métricas no aparecerán. AirPlay es mejor que nada, ya que es mucho más fácil ver un entrenamiento en tu televisor que en tu iPhone o iPad, pero nos encantaría ver un soporte de transmisión más amplio en el futuro.

Escrito por Britta O'Boyle.