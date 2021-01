La función Time to Walk de Apple ahora en Fitness + para usuarios de Watch

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple ha lanzado una nueva función para los suscriptores de Fitness + que los anima a dar paseos saludables.

Time to Walk funciona con el Apple Watch y un par de auriculares Bluetooth, como AirPods . Se compone de cuatro episodios de historias personales, fotos y música, presentados por celebridades y programados para acompañarlo en un paseo decente.

Dolly Parton reflexiona sobre su carrera y sus primeros años; Draymond Green, del equipo de la NDA Golden State Warriors, habla sobre sus éxitos; Shawn Mendes explica sus filosofías personales y creativas; y Orange is the New Black, la estrella Uzo Aduba habla sobre su fe y sus relaciones.

Cada conversación tiene como objetivo aclarar su mente y los beneficios de caminar.

Durante las historias, aparecerán fotos en la carátula de su Apple Watch para acompañar el tema. Las bandas sonoras también serán parte de la experiencia.

Los primeros cuatro episodios de Time to Walk están disponibles para los suscriptores de Fitness + ahora, mientras que se agregarán nuevos episodios de celebridades adicionales, y uno aparecerá cada lunes hasta finales de abril.

Fitness + cuesta $ 9.99 / £ 9.99 por mes o $ 79.99 / £ 79.99 por membresía de un año. También es parte del plan Apple One Premier, que incluye Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade, Apple News + y 2 TB de almacenamiento de iCloud por $ 29.95 / £ 29.95 por mes.

Escrito por Rik Henderson.