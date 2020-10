Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El paquete de servicios de Apple para Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + y Fitness + se lanza el 30 de octubre de 2020.

El director financiero de la compañía de Cupertino, Luca Maestri, le dijo a Bloomberg que Apple One finalmente se lanzará a fin de mes con tres niveles de paquetes diferentes: Individual, Familiar y Premier. Apple anunció Apple One por primera vez durante su evento de septiembre de 2020.

Todos los nuevos suscriptores de Apple One obtienen 30 días gratis. A continuación, se indica cuánto costará cada nivel de Apple One en el lanzamiento:

Individual: obtienes Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento de iCloud por £ 14.95 / $ 14.95 por mes.

obtienes Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento de iCloud por £ 14.95 / $ 14.95 por mes. Familia: hasta seis miembros de su familia obtienen Apple Music, Apple TV + y Apple Arcade, y 200 GB de iCloud por £ 14.95 / $ 19.95 por mes.

hasta seis miembros de su familia obtienen Apple Music, Apple TV + y Apple Arcade, y 200 GB de iCloud por £ 14.95 / $ 19.95 por mes. Premier: incluye todos los demás beneficios, pero aumenta el almacenamiento de iCloud a 2 TB por mes y agrega suscripciones al servicio de revistas y periódicos News + y al servicio Fitness + recientemente anunciado por £ 29.95 / $ 29.95 por mes.

Fitness + no tiene una fecha de lanzamiento firme, pero Maestri le dijo a Bloomberg que la aplicación se lanzará en los EE. UU. "Este trimestre", o antes de fin de año, con entrenamiento para yoga, ciclismo, carrera, ejercicios de fuerza y otros tipos de entrenamientos. Costará $ 9,99 al mes si no se incluye con Apple One.

Maestri anunció la noticia de Apple One poco después de que Apple publicara sus ganancias del cuarto trimestre, donde el CEO Tim Cook dijo que la compañía “culminó un año fiscal definido por la innovación frente a la adversidad con un récord en el trimestre de septiembre, liderado por récords históricos de Mac y servicios ".

Escrito por Maggie Tillman.