(Pocket-lint) - Apple aparentemente quiere convertirse en el próximo MTV o YouTube. Ha anunciado Apple Music TV , que es exactamente lo que piensas: un canal de videos musicales. Pero accedes a él desde la aplicación Apple Music o la aplicación Apple TV.

Apple Music TV es diferente de Apple Music 1 (anteriormente denominado Beats 1). Mientras que Apple Music TV es una transmisión en vivo curada y gratuita de videos musicales populares las 24 horas, Apple Music 1 es una estación de radio musical 24 horas al día, 7 días a la semana propiedad de Apple. Apple Music 1 transmite una mezcla de música pop, rap e indie, por lo que sospechamos que Apple Music TV transmitirá casi lo mismo. Nuevamente, ambos son accesibles a través de la aplicación Apple Music.

El canal de videos musicales de Apple estrenará nuevos videos al mediodía ET todos los viernes. Los primeros programados para aterrizar el 23 de octubre son el “777” de Joji y el “Gorgeous” de Saint Jhn. Apple Music TV también albergará contenido original de Apple Music, desde conciertos hasta entrevistas. El 22 de octubre, por ejemplo, Bruce Springsteen aparecerá para promocionar su próximo álbum, Letter to You, a través de videos musicales, una transmisión en vivo y una entrevista con Zane Lowe.

Apple Music TV solo está disponible para residentes de EE. UU. En el momento del lanzamiento.

Para obtener más información sobre Apple Music y cómo funciona, consulte la guía detallada de Pocket-lint sobre el servicio de transmisión de música aquí.

Escrito por Maggie Tillman.