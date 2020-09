Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La gente siempre habla de Google y otras empresas que copian a Apple. Pero, ¿qué hay de que Apple los copie?

Parece muy probable que la empresa con sede en Cupertino anuncie un paquete similar a Google One. Si bien el plan de suscripción mensual de Google incluye almacenamiento en la nube, copias de seguridad y promociones, se informa que Apple ofrecerá sus servicios de suscripción premium, como Apple Music y Apple Arcade, con un descuento. Esto es lo que necesita saber.

Se espera que Apple lance un nuevo paquete de servicios de suscripción, llamado "Apple One, este otoño, según un nuevo informe de Mark Gurman de Bloomberg . Le permitirá suscribirse a varios servicios digitales de Apple a un precio mensual más bajo que si se suscribiera individualmente". Gurman dijo que habrá diferentes niveles de suscripción de Apple One.

Se espera que un paquete básico incluya solo Apple Music y Apple TV +, aunque los niveles más caros agregarán Apple Arcade, Apple News + e incluso almacenamiento iCloud. Se espera que los niveles de paquete ahorren a los suscriptores alrededor de $ 2 a $ 5 por mes, dependiendo del paquete específico elegido. Sin embargo, la información exacta de precios aún no se ha filtrado.

Poco se sabe en este momento, ya que Apple aún no ha anunciado oficialmente Apple One, pero 9to5Mac buscó en la aplicación Apple Music para Android APK y encontró cadenas de código que hacen referencia tanto a "Apple One" como al "paquete de suscripción" y detalles sobre cómo administrar o renovar su suscripción a Apple One. Dice que los usuarios no podrán administrar su paquete desde la aplicación Apple Music. En cambio, parece que es posible que deba usar un dispositivo iOS, macOS o tvOS para hacerlo.

Dicho esto, se espera que Apple One sea compatible con el sistema Family Sharing, por lo que hasta seis personas pueden acceder al mismo conjunto de servicios por un precio mensual. Actualmente, se cree que Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e incluso el almacenamiento de iCloud están incluidos en varios niveles del paquete Apple One. También se rumorea que Apple está desarrollando un nuevo servicio de suscripción para clases de fitness, al que se accede a través de una aplicación para ‌iPhone‌, iPad y ‌Apple TV‌.

Actualmente con el nombre en código Seymour, el servicio de suscripción de fitness está configurado para competir con las clases virtuales ofrecidas por personas como Nike y se ofrecerá en el nivel Apple One de gama alta. En marzo, MacRumors descubrió esta aplicación de fitness oculta dentro del código de iOS 14. Gurman también ha confirmado la existencia de Seymour. Puede llamarse "Fit" o "Fitness" cuando se publique y ofrecerá una amplia gama de tipos de actividades, que incluyen correr en interiores, andar en bicicleta, remar, estirarse, bailar, etc.

Para obtener más información sobre los otros servicios de suscripción que Apple podría incluir en su paquete Apple One, consulte nuestras guías a continuación:

Apple celebrará un evento el 15 de septiembre que podría centrarse solo en el iPad y el Apple Watch. Si ese es el caso, Apple One podría debutar en un evento de otoño separado.

Aquí están todos los rumores y noticias hasta ahora sobre Apple One:

Una versión beta de Apple Music para Android tiene un código que menciona un paquete que Apple está preparando, según 9to5Google. El nombre Apple One, específicamente, fue descubierto, al igual que "paquete de suscripción" y texto sobre cómo administrar una suscripción de Apple One desde un iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

Apple parece estar preparando un paquete de servicios, potencialmente llamado Apple One y que se lanzará en octubre junto con el iPhone 12 de próxima generación. El movimiento se ha rumoreado durante mucho tiempo y parece estar inspirado en el exitoso Amazon Prime, aunque no es un gran salto para mira eso.

Escrito por Maggie Tillman.