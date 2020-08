Explicando la referencia de Fortnite de 1984 de Epic: burlarse de Apple con habilidad orwelliana

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Epic Games ha utilizado Fortnite para iniciar una revolución . No es casualidad que la compañía esté usando uno de los juegos más grandes y con mayores ganancias, sabiendo que Fortnite llamará la atención de todos. También va a traer consigo el apoyo popularista, que es clave para cualquier revolución.

La mayor parte del movimiento es, sin duda, el video épico de Epic Nineteen Eighty-Fortnite. Este no es el tipo de cosas que simplemente se sacan de la nada, es parte de una campaña cuidadosamente planificada, al mismo tiempo que resuena con las investigaciones antimonopolio actuales de las grandes empresas de tecnología.

El video de Nineteen Eighty-Fortnite es más o menos una reinvención cuadro por cuadro del propio comercial de 1984 de Apple para Macintosh. El video original de Apple se publicó durante el Super Bowl en 1984 y fue diseñado para desafiar una visión en la que las grandes empresas de tecnología controlaban el futuro.

El video de Epic transmite exactamente el mismo mensaje, usando con franqueza personajes al estilo Fortnite, recreando ese video de Apple, incluso va tan lejos como usar el antiguo aspecto 4: 3 para mayor autenticidad.

Aunque nunca fue pensado originalmente, muchos tomaron el comercial de Apple como acerca de IBM. Según uno de los creadores del anuncio, Lee Clow , fue diseñado para ser parte de una campaña en curso para Macintosh, pero la junta de Apple no quiso continuar porque no mostraba la nueva PC y en realidad no estaba disponible para compre cualquiera, por lo que solo se emitió durante el Super Bowl de 1984.

La carta de cese y desistimiento de abril de 1984 del patrimonio de George Orwell, alegando que se trataba de una infracción de los derechos de autor, tampoco ayudó. Pero todas estas cosas lo convirtieron en un anuncio infame, perfecto para la parodia de Epic Games. ¿La herencia de George Orwell desafiará a Epic Games en este video? Probablemente.

Detrás de estos anuncios se encuentra la obra literaria fundamental Nineteen Eight-Four, de George Orwell. Es una de las novelas más significativas, si no definitorias, del género distópico. Escrito en 1949, Mil novecientos ochenta y cuatro es una advertencia sobre lo que podría suceder en la sociedad con un gobierno totalitario que quiere el control total de todo, una sociedad de opresión y vigilancia masiva, de guerra y propaganda constantes.

Es una de las muchas novelas del género distópico que todavía resuena entre los lectores, porque esos eventos ficticios se reflejan ampliamente en la vida moderna: dictaduras, ideologías extremas, manipulación estatal y el equilibrio de la verdad y la mentira. De hecho, el hecho de que se esté utilizando con personajes de Fortnite demuestra lo importante que es todavía mil novecientos ochenta y cuatro como obra.

¿Por qué es esto relevante para la tecnología? Apple era el más débil en 1984, era un disruptor que quería llevar sus propias tecnologías al mercado y convencer a la gente de que había otra forma fuera de la dominación del mercado existente. Epic ahora invita a sus seguidores a "unirse a la lucha" contra lo que llama el "Monopolio de la App Store"; es difícil negar que es un hermoso giro de ironía, sea cual sea el lado de la discusión en el que te sientes.

Epic Games no cree que deba ganar millones para Apple a través del impuesto del 30 por ciento cobrado a través de las compras en la App Store. Apple, por otro lado, no cree que Epic Games debería estar ganando millones a través de la plataforma de Apple sin que haya una tarifa. Es un enfrentamiento que se ha planteado muchas veces antes, pero quizás ahora sea una pelea más grande, con Epic poniéndolo en el radar de todos gracias a Fortnite.

Puede esperar mucho drama, trajes y contra-trajes, pero es George Orwell el que está en el corazón de esta referencia. Entonces, mientras estos gigantes de la tecnología luchan por la superioridad moral, legal y ética, tal vez desee obtener un buen libro para leer. No puedo pensar en nada más apropiado que Mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell.

