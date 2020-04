Cómo desinstalar aplicaciones en tu Mac

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es fácil instalar aplicaciones en su Mac desde Internet o un disco, pero ¿qué pasa si ya no desea una aplicación? Eso también es simple: eliminarlo.

La desinstalación de una aplicación básicamente la elimina del disco duro de su Mac, liberando el espacio de almacenamiento que alguna vez utilizó para otros elementos que desee instalar o ejecutar. Recuerde que desinstalar una aplicación de Mac no cancela ninguna suscripción que haya comprado con esa aplicación. Entonces, sin más preámbulos, aquí le mostramos cómo desinstalar rápidamente las aplicaciones de Mac, incluido cómo eliminar aplicaciones usando LaunchPad o Finder.

En su Mac, haga clic en el icono del Finder en el Dock y luego haga clic en Aplicaciones en la barra lateral del Finder. Si la aplicación está en una carpeta, abra la carpeta de la aplicación para buscar un desinstalador. Si ve otro ícono de aplicación llamado Desinstalar o Desinstalador, haga doble clic en él y siga las instrucciones en pantalla. Si una aplicación no está en una carpeta o no tiene un Desinstalador, arrastre el ícono de la aplicación desde la carpeta Aplicaciones al ícono de la papelera al final de su Dock.

Ahora, vacíe la Papelera (haga clic derecho en Papelera y seleccione Vaciar Papelera). Esta última acción eliminará permanentemente la aplicación de tu Mac. Si tiene archivos que creó con la aplicación, es posible que no pueda volver a abrirlos a menos que reinstale la aplicación que eliminó.

Nota: Si decide que desea conservar la aplicación antes de vaciar la Papelera, simplemente seleccione la aplicación en la Papelera y luego elija Archivo> Volver a colocar.

La herramienta Launchpad te ayuda a abrir, organizar y eliminar tus aplicaciones de Mac.

Abra Launchpad. Haz clic en el ícono del cohete en el Dock. Si no ve la aplicación en Launchpad, escriba su nombre en el campo de búsqueda. Mantenga presionada la tecla Opción o haga clic y mantenga presionada cualquier aplicación hasta que las aplicaciones se muevan. Haga clic en el botón X junto a la aplicación que desea eliminar. Haga clic en Eliminar para confirmar. La aplicación se eliminará de inmediato.

Las aplicaciones que no muestran X no provienen de Apple App Store o son requeridas por su Mac y no se pueden eliminar. Si necesita eliminar una aplicación que no proviene de la tienda de aplicaciones de Apple, use el método Finder que se encuentra a continuación.

La herramienta Finder lo ayuda a encontrar y organizar todos sus documentos, medios, carpetas y otros archivos. Es lo primero que ve cuando se inicia su Mac, y siempre está disponible cuando usa otras aplicaciones. Puede usar Finder para ubicar la aplicación que desea eliminar (la mayoría de las aplicaciones están en su carpeta Aplicaciones, que puede abrir haciendo clic en Aplicaciones en la barra lateral de cualquier ventana del Finder).

Una vez que encuentre la aplicación en Finder, selecciónela y luego arrastre la aplicación a la Papelera. O seleccione la aplicación en Finder y elija Archivo> Mover a la Papelera. Si necesita iniciar sesión, ingrese el nombre y la contraseña de una cuenta de administrador. Finalmente, para eliminar realmente la aplicación, elija Finder> Vaciar papelera.

