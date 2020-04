Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, se descubrió una falla de seguridad en Apple Mail para iOS, en medio de afirmaciones de que podría haber estado presente durante muchos años.

La firma de investigación de seguridad, ZecOps, publicó un informe que revela una vulnerabilidad que podría afectar a los usuarios de iPhone y iPad parece haber existido desde 2012.

Afirma que Apple Mail para iOS 6 (lanzado con el iPhone 5) ha exhibido la misma falla de seguridad que se encontró recientemente en iOS 13 .

La vulnerabilidad esencial de "clic cero" permite a un atacante acceder a datos personales sin el conocimiento del usuario, mediante el envío de una sola o una serie de correos electrónicos que consumen una cantidad significativa de RAM del teléfono o tableta.

"La vulnerabilidad se puede activar antes de descargar todo el correo electrónico, por lo tanto, el contenido del correo electrónico no permanecerá necesariamente en el dispositivo", escribió ZecOps en su informe .

Supuestamente encontró la falla de seguridad después de que varios usuarios de iPhone informaron fallas inusuales en los dispositivos.

Como vulnerabilidad de clic cero, Apple no habrá sabido previamente sobre el problema. Pero gracias a los hallazgos de la compañía de seguridad, Apple está en proceso de implementar una solución.

Ya ha aplicado un parche como parte de su versión beta de iOS de abril. De hecho, si le preocupa la vulnerabilidad, puede descargar el último software beta usted mismo o utilizar una aplicación de correo electrónico alternativa.

"Para mitigar estos problemas, puede usar la última versión beta disponible. Si no es posible usar una versión beta, considere deshabilitar la aplicación de Correo y use Outlook o Gmail que no sean vulnerables", dijo ZecOps.