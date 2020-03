Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple, por primera vez, ha comenzado a permitir que las aplicaciones publiquen notificaciones automáticas solo con fines publicitarios o de marketing, pero solo mientras los usuarios de esas aplicaciones acepten recibir los anuncios. Sí, eso significa que los usuarios de iPhone y iPad pueden optar por no recibir anuncios de notificaciones push.

Aquí está todo lo que necesitas saber.

Apple actualizó recientemente sus directrices de la tienda de aplicaciones con restricciones más flexibles para las notificaciones push. Estos tipos de notificaciones son una forma de que una aplicación envíe información a su dispositivo móvil, incluso cuando no está utilizando esa aplicación de forma activa. Las aplicaciones de calendario pueden ofrecer recordatorios útiles, mientras que una aplicación de redes sociales puede alentarlo a ver una publicación de tendencia. Tanto las aplicaciones de terceros como las propias aplicaciones de Apple son culpables de esta práctica.

Apple durante mucho tiempo no permitió que las aplicaciones usaran notificaciones push para "publicidad, promociones o fines de marketing directo", pero ese ya no es el caso, como lo descubrió 9to5Mac . Las aplicaciones de cualquier tipo ahora pueden enviar avisos push cuando " los clientes han optado explícitamente por recibirlos ".

Así es como Apple explicó el cambio:

"Las notificaciones automáticas no deben ser necesarias para que la aplicación funcione y no deben utilizarse para enviar información personal confidencial o confidencial. Las notificaciones automáticas no deben utilizarse para promociones o fines de marketing directo a menos que los clientes hayan optado explícitamente por recibirlas a través del lenguaje de consentimiento aparece en la interfaz de usuario de su aplicación, y usted proporciona un método en su aplicación para que un usuario opte por no recibir dichos mensajes. El abuso de estos servicios puede resultar en la revocación de sus privilegios ".

En términos de anuncios de notificación push, Apple exige que la aplicación primero busque el consentimiento de un usuario. Pueden hacerlo a través del "idioma que se muestra" en la interfaz de la aplicación. Las aplicaciones también deben permitir que un usuario opte por no recibir anuncios de notificaciones push. Parece que las aplicaciones pueden variar en su enfoque, por lo que cada aplicación puede tener una forma diferente de buscar el consentimiento y permitir a los usuarios optar por no participar.

Dicho esto, en iOS, hay dos tipos de notificaciones push que puede ver: Banners (aparecen como un rectángulo en la parte superior de la pantalla durante unos segundos antes de desaparecer automáticamente) y Alertas (aparecen en la pantalla de bloqueo o en el medio de su pantalla cuando está usando activamente su dispositivo). Afortunadamente, Apple actualmente te da la opción de elegir cuál quieres, así como desactivarlas.

Simplemente abra su aplicación de Configuración, toque Notificaciones en el lado izquierdo de su pantalla, luego deslice hacia arriba hasta que vea una lista de sus aplicaciones. Desde allí, seleccione la aplicación para la que desea desactivar las notificaciones y luego presione Ninguna para desactivarlas. Por el momento, las notificaciones push deben deshabilitarse aplicación por aplicación en iOS, ya que no hay forma de desactivar las notificaciones push en todas las aplicaciones a la vez.

Deshabilitar las notificaciones automáticas para una aplicación afecta más que solo los anuncios de notificaciones automáticas. No recibirá ningún mensaje de la aplicación, ya sea un recordatorio útil o una alerta sobre la actualización de sus historias de Instagram por parte de su amigo. Por lo tanto, no es una solución ideal, y creemos que su mejor opción será esperar hasta que una aplicación busque el consentimiento. En ese momento, asegúrese de leer la letra pequeña y darse de baja.

Apple probablemente no quiere que te envíen correos no deseados con mensajes de marketing, pero, seamos honestos, las aplicaciones ya estaban doblando las reglas durante años. ¿No ha descargado una aplicación minorista y recibió una notificación sobre una venta? ¿Cómo es eso diferente de un anuncio? Agregue todo, y es probable que Apple solo esté actualizando sus pautas de la tienda de aplicaciones para 2020, al mismo tiempo que intenta proteger a los usuarios dándoles la posibilidad de darse de baja.