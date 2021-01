¿Dónde se ha ido Find My Friends y cómo hago un seguimiento de mis amigos?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las actualizaciones de software de Apple traen consigo varias características nuevas, pero hay un cambio que quizás no te hayas dado cuenta de que iba a suceder hasta que no pudieras encontrar lo que buscabas: Find My Friends desapareció con iOS 13 en 2019.

Si usó la aplicación Find My Friends y actualizó su dispositivo, habrá notado que el ícono naranja con las dos personas una al lado de la otra ha desaparecido de su pantalla de inicio.

Esto es lo que sucedió y lo que se reemplazó con Find My Friends.

La aplicación Find My Friends y la aplicación Find My iPhone se combinaron en el lanzamiento de iOS 13 en 2019. Ambas ahora están dentro de una aplicación llamada Find My.

La aplicación Find My tiene un fondo gris con un círculo verde y el círculo de ubicación azul en el centro. No reemplaza automáticamente la aplicación Find My Friends en su pantalla de inicio, por lo que es posible que se haya estado preguntando adónde llegó.

Si no puede encontrar la aplicación Find My, deslícese de izquierda a derecha desde la pantalla de inicio y use la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. O puede pedirle a Siri que busque abrirlo por usted.

Todos los amigos con los que ya compartiste tu ubicación, y viceversa, seguirán estando disponibles para realizar un seguimiento en el software más reciente a través de la aplicación Find My.

Abra la aplicación Find My y verá tres pestañas en la parte inferior de la pantalla. Verá las dos personas que originalmente simbolizaban el logotipo de la aplicación Find My Friends en la esquina inferior izquierda. Toque esta pestaña y encontrará la lista de sus amigos y familiares con los que ha compartido datos de ubicación.

También puede rastrear la ubicación de un amigo, con quién comparte los datos de ubicación, a través de Mensajes . Abra Mensajes> Toque en el chat con el amigo al que desea rastrear> Toque el ícono circular sobre su nombre en la parte superior de su pantalla> Toque Información> Aparecerá un mapa de su ubicación en la parte superior.

Como la aplicación Find My incluye la aplicación Find My iPhone y Find My Friends, deberá abrir la aplicación Find My para rastrear un dispositivo Apple perdido, ya sea su AirPods o su Apple Watch .

Hemos entrado en más detalles sobre cómo rastrear un iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods o Mac perdido en nuestra función separada , pero en pocas palabras, deberá dirigirse a la pestaña Dispositivos en la parte inferior de Buscar mi aplicación para ver cualquier dispositivo Apple conectado a su ID de Apple.

Escrito por Britta O'Boyle.