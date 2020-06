Acceso guiado modo infantil en iPhone y iPad: ¿Qué es y cómo lo usa?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La función de acceso guiado de Apple le permite bloquear su iPhone o iPad en una sola aplicación y controlar qué funciones están disponibles para cada aplicación específica.

Cuando está habilitado, los botones de hardware pueden deshabilitarse, por ejemplo, así como la pantalla táctil, por lo que es una característica particularmente útil para aquellos que ocasionalmente le dan su dispositivo a un niño, ya que les impide acceder a otras aplicaciones y configuraciones mientras juegan o miran.

Esta función explica cómo activar y desactivar el acceso guiado, así como cómo usarlo, cuáles son las diferentes funciones de control y qué hacen.

Para activar el acceso guiado, siga los pasos a continuación en un iPhone , iPad o iPod Touch:

Configuración abierta

Toca "Accesibilidad"

Desplácese hacia abajo hasta Acceso guiado dentro de la sección General

Activar acceso guiado en

Luego, deberá abrir la aplicación en la que desea habilitar el acceso guiado, como Netflix , por ejemplo. Una vez que la aplicación esté abierta, deberá hacer triple clic en el botón de inicio en los teléfonos Touch ID, como el iPhone 8 , o hacer triple clic en el botón de encendido lateral en los iPhones Face ID , como el iPhone 11 Pro o iPhone XR , para habilitar Guided Acceso.

A partir de aquí, aparecerán otras configuraciones disponibles la primera vez que use el Acceso guiado en cada aplicación. Puede rodear varias áreas de su pantalla para desactivar el tacto, por ejemplo: aparecerán grises y puede hacerlas más pequeñas o más grandes.

Alternativamente, si toca Opciones en la esquina inferior izquierda, tiene la opción de deshabilitar o habilitar la función táctil por completo, así como el botón lateral o el botón de inicio, los botones de volumen, el movimiento, los teclados y activar o desactivar los límites de tiempo, entre otros dependiendo de la aplicación.

Recuerde tocar el botón Inicio en la esquina superior derecha de la pantalla para iniciar la sesión de Acceso guiado después de haber seleccionado su configuración preferida.

También puede pedirle a Siri que active el Acceso guiado, si tiene Siri habilitado. Deberá abrir la aplicación en la que desea habilitar el acceso guiado y luego decir "Hola Siri, active el acceso guiado".

Para desactivar el acceso guiado, toque tres veces el botón de inicio o el botón lateral, según el modelo de su iPhone. Luego deberá ingresar su contraseña de acceso guiado. También es posible tocar dos veces el botón de inicio o el botón lateral y usar Touch ID o Face ID para finalizar una sesión de Acceso Guiado, si ha configurado estos, más sobre eso a continuación.

Una vez que haya ingresado su código de acceso o haya confirmado su identidad a través de Face ID o Touch ID, toque el botón Finalizar en la esquina superior izquierda de su pantalla y la sesión de Acceso guiado finalizará y volverá a otorgar acceso a su dispositivo.

Verá el botón Opciones de acceso guiado la primera vez que use el Acceso guiado en cada aplicación. Después de eso, cada vez que habilite el Acceso guiado en esa aplicación en particular, la configuración que seleccionó la primera vez se recordará y se habilitará automáticamente cuando presione el botón Inicio.

Para cambiar las opciones de acceso guiado para una aplicación en particular una vez que las haya configurado, haga triple clic en el botón de inicio en un iPhone con Touch ID o en el botón de encendido en un iPhone con Face ID e ingrese su contraseña o haga doble clic y confirme su identidad con Face ID o Touch CARNÉ DE IDENTIDAD. El botón Opciones aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla, lo que le permite modificar la configuración de la aplicación en particular en la que se encuentra.

Establecer un código de acceso de acceso guiado agrega una capa adicional de seguridad a la hora de finalizar una sesión de acceso guiado. Significa que un niño no puede acceder accidentalmente al resto de su dispositivo cuando juega con el botón de inicio o el botón lateral. Es poco probable que presionen el botón tres veces seguidas, pero tampoco es imposible.

Para configurar una contraseña de acceso guiado:

Configuración abierta

Toca "Accesibilidad"

Desplácese hacia abajo hasta Acceso guiado dentro de la sección General

Configuración de contraseña

Establecer contraseña de acceso guiado

Ingrese una contraseña

Vuelva a ingresar su contraseña

Esta sección también le permite habilitar Face ID o Touch ID para finalizar una sesión de Acceso Guiado después de tocar dos veces el botón de inicio o encendido. Encontrará la opción Face ID o Touch ID debajo de Establecer contraseña de acceso guiado. Actívelo para usar Face ID o Touch ID.

Botón de reposo / activación

Botones de volumen

Movimiento

Teclados

Toque

Diccionario buscar

Límite de tiempo

Dependiendo de la aplicación en la que desee habilitar el acceso guiado, dependerá de las opciones que obtenga. Por ejemplo, Dictionary Look Up no aparecerá en las opciones de Acceso Guiado en Netflix, pero sí en Safari.

Al desactivar el botón de reposo / activación se desactivará el botón de reposo / activación en su dispositivo.

Desactivar los botones de volumen desactivará los botones de volumen.

Desactivar Motion limitará la forma en que su dispositivo responde al movimiento. No responderá a ser sacudido, por ejemplo, y no rotará.

Al desactivar los teclados, el teclado dejará de aparecer.

Al desactivar Touch, la pantalla de su dispositivo dejará de responder al touch. Esto es particularmente útil para aplicaciones como Netflix si está permitiendo que su hijo use su dispositivo para ver algo, por ejemplo.

Al alternar en la búsqueda de diccionario, el usuario podrá usar la función Buscar cuando seleccione texto.

Activar el límite de tiempo le permitirá elegir un límite de tiempo para su sesión de acceso guiado.

Un par de cosas. En primer lugar, es posible agregar controles de acceso guiado al panel de control del Centro de control, lo que ofrece un acceso más rápido. Para hacer esto: Abra Configuración> Centro de control> Personalizar controles> Toque + al lado de Acceso guiado. Puede cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones en su centro de control moviéndolas hacia arriba y hacia abajo usando las tres líneas a la derecha. Lea nuestra función del Centro de control de personalización para obtener más sugerencias .

En segundo lugar, puede configurar su dispositivo para que reproduzca un sonido o hable para transmitir el tiempo de acceso guiado restante antes de que finalice el tiempo si ha establecido un límite de tiempo. Esta configuración se encuentra en la configuración de Acceso guiado en Configuración> Accesibilidad> Acceso guiado.

En tercer lugar, puede configurar el acceso guiado para reflejar su configuración de bloqueo automático o, cuando esté apagado, el acceso guiado apagará la pantalla después de 20 minutos de inactividad. Al igual que con la configuración de Límite de tiempo, puede acceder a esto a través de Configuración> Accesibilidad> Acceso guiado.