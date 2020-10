Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple espera acabar con el muro de pago. (Pero no su propio muro de pago, por supuesto). La compañía ofrece un servicio de suscripción, llamado Apple News +, que brinda a los usuarios un acceso sin precedentes a algunos de los periódicos y revistas más importantes del mundo. Incluye más de 300 publicaciones.

¡Esta aquí! Apple lanza el servicio de suscripción a la revista Apple News +

Algunos de los grandes nombres incluyen The Los Angeles Times, Vogue y The National Geographic. Por lo tanto, debería reducir drásticamente la cantidad de veces que le han dicho que leyó la cantidad máxima de artículos gratuitos durante un mes, pero no se detendrá por completo, ya que todavía hay varias fuentes de noticias importantes, como The New York Horarios, que no están incluidos en el servicio. Sin embargo, Apple News + debería ofrecer mucho para leer.

A pesar del gran énfasis en las revistas durante su presentación, News + es un servicio de suscripción de periódicos y revistas que cuesta una tarifa mensual.

Se puede acceder a Apple News + desde la aplicación móvil Apple News existente. (Aunque la aplicación Noticias es de uso gratuito, debe pagar una tarifa mensual para leer el contenido que forma parte de News +). La aplicación Apple News muestra las siguientes pestañas: Hoy, Noticias +, Audio y Siguiente. Simplemente toque Noticias + para acceder al servicio de suscripción. Si nunca lo ha probado antes o aún no se ha suscrito, se le pedirá que se suscriba a través de su dispositivo.

Una vez abierta, News + muestra una sección de Mis revistas, así como una historia de portada, una sección Para ti y otras categorías, todas seleccionadas por los editores de Apple News.

Puede esperar versiones completas de sus revistas, con portadas animadas y artículos con fotografía inmersiva.

Todos los diseños están optimizados para iPhone, iPad y Mac.

Los editores de Apple News seleccionarán historias y las publicarán. Espere todo, desde los últimos titulares hasta artículos especiales en profundidad.

Apple News mejorará según sus intereses y también utiliza "inteligencia en el dispositivo" para recomendar historias.

Apple News solo accederá a su información con un permiso explícito y no permite que los anunciantes y editores lo rastreen.

Podrás escanear recomendaciones en tu feed de Hoy, incluidos números completos de revistas si eres suscriptor de Apple News +.

Los números actuales de sus revistas favoritas se descargan automáticamente.

El servicio cuesta $ 9,99 al mes en los EE. UU. ($ 12,99 canadienses). Apple también ofrece un mes gratis del servicio si está interesado en probarlo.

Family Sharing también está disponible, brindando acceso a hasta seis miembros de la familia bajo una tarifa de suscripción mensual.

El paquete de servicios de Apple para Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + y Fitness + se lanzó en octubre de 2020. Eso significa que ahora puede suscribirse a Apple News + a través de uno de los tres diferentes niveles de paquetes de Apple One: Individual, Familiar y Premier. Los planes individuales y familiares de Apple One están disponibles en más de 100 países y regiones, incluidos los EE. UU. Y el Reino Unido. El plan Premier también se lanzó, pero solo en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia.

Esto es lo que cuesta cada nivel de Apple One en el lanzamiento:

Individual: obtienes Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento de iCloud por £ 14.95 / $ 14.95 por mes.

obtienes Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento de iCloud por £ 14.95 / $ 14.95 por mes. Familia: hasta seis miembros de su familia obtienen Apple Music, Apple TV + y Apple Arcade, y 200 GB de iCloud por £ 14.95 / $ 19.95 por mes.

hasta seis miembros de su familia obtienen Apple Music, Apple TV + y Apple Arcade, y 200 GB de iCloud por £ 14.95 / $ 19.95 por mes. Premier: incluye todos los demás beneficios, pero aumenta el almacenamiento de iCloud a 2 TB por mes y agrega suscripciones al servicio de revistas y periódicos News + y al servicio Fitness + recientemente anunciado por £ 29.95 / $ 29.95 por mes.

Los suscriptores por primera vez pueden seguir estos pasos para suscribirse a Apple One:

Abra la aplicación Configuración en su dispositivo iOS. Ve a tu nombre en la parte superior de Configuración. Seleccione el menú Suscripciones . Seleccione Obtener Apple One. Elija el nivel de Apple One que desee. Seleccione Iniciar prueba gratuita .

Si ya tiene una suscripción de Apple, como Apple News +, recibirá un reembolso prorrateado por los días restantes en sus suscripciones existentes.

Para obtener más detalles, consulte nuestra guía sobre Apple One.

Necesita la aplicación Apple News para acceder al servicio de suscripción News +, y eso requiere un iPhone, iPad o una computadora Mac .

Si no tiene un dispositivo Apple, entonces no puede usar la aplicación Apple News o el servicio de suscripción News +. Sin embargo, si tiene un dispositivo Apple, registrarse en Apple News + es simple: simplemente abra su aplicación Apple News y busque el botón marcado como News +. Es una pestaña en la parte inferior del iPhone (o menú lateral en un iPad).

Si no lo ve, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada la actualización más reciente.

Apple News + ofrece contenido de más de 300 publicaciones. Echa un vistazo a la lista completa aquí.



Solo para reiterar, Apple News requiere un dispositivo Apple como un iPhone, iPad o Mac. Si no tiene uno de esos dispositivos, no puede usar News +.

Apple News + solo está disponible en Australia, Canadá, Reino Unido y EE. UU.

Escrito por Maggie Tillman.