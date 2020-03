Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La aplicación Apple TV ha cambiado significativamente recientemente y, lo que es más, ahora se está implementando en muchos más dispositivos como una forma de acceder al relativamente nuevo servicio de transmisión de Apple TV + .

La aplicación de TV está destinada a ser su centro central para el contenido de películas y programas de TV. Muestra contenido de iTunes, su biblioteca, servicios de transmisión conectados, canales de suscripción y Apple TV +.

Hemos profundizado un poco más en la nueva aplicación y las características que ofrece.

Anteriormente en el iPhone y el iPad, la aplicación de TV se llamaba la aplicación Videos, pero con el lanzamiento de iOS 10.2 en 2016, se cambió a TV.

En los EE. UU. Es compatible con servicios como Hulu, Starz, HBO Now o CBS, mientras que en el Reino Unido los socios de transmisión incluyen Amazon Prime Video, ITV, BBC, Channel 5 y StarzPlay

Descargue e instale la última versión de iOS en su dispositivo. Una vez que finalice la actualización, busque la nueva aplicación de TV en su iPhone o iPad, si aún no la ve en la pantalla de inicio de su dispositivo. Si se ha mantenido actualizado con sus dispositivos, ya debería tenerlo.

La aplicación Apple TV llega a Mac con macOS Catalina , la última versión de Mac OS. Actualice su computadora y debería encontrar la aplicación Apple TV.

La aplicación Apple TV funciona en Apple TV (4.a generación) o más reciente. Si compró el Apple TV a finales de 2015 o más tarde, estará bien. Para asegurarse de tener la aplicación, descargue e instale la última versión de tvOS en su Apple TV. Una vez que finalice la actualización, busque la nueva aplicación de TV en su decodificador, si no la ve en la pantalla de inicio.

Roku OS es compatible con la aplicación Apple TV y el software debe actualizarse automáticamente, lo que significa que luego puede agregar Apple TV como una aplicación en su dispositivo Roku.

Amazon ofrece la aplicación Apple TV en Fire TV Stick, Fire TV 3rd gen (la que tiene forma de diamante), Fire TV Cube (2nd gen) y Fire TV Stick 4K. Nuevamente, el software debería actualizarse automáticamente para darle acceso a la aplicación Apple TV.

La aplicación Apple TV estará disponible en todos los televisores inteligentes Samsung de 2019 y en algunos modelos de 2018. Aquí está la lista completa de televisores Samsung compatibles:

- Samsung FHD / HD 4, Serie 5 (2018)

- Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 y 2019)

- Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

- Samsung The Frame Series (2018 y 2019)

- Samsung The Serif Series (2019)

- Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 y 2019)

LG ha confirmado que 2018, 2019 y los nuevos sets 2020 ofrecerán la aplicación Apple TV.

Los televisores 2020 lo tendrán encendido por defecto, mientras que los televisores 2019 se están actualizando con él. Los televisores de 2018 están programados para obtenerlo más adelante en 2020.

Los televisores 2019 que lo obtienen son: televisores OLED, televisores NanoCell (series SM9X y SM8X) televisores Ultra HD seleccionados (series UM7X y UM6X).

Con la aplicación Apple TV apareciendo en una variedad de dispositivos, hay alguna diferencia entre la aplicación en los dispositivos de Apple y en dispositivos de terceros. Pero así es como funciona en iOS.

Desde el momento en que inicie la aplicación en su dispositivo iOS (y pase la pantalla de introducción / bienvenida), se le pedirá que inicie sesión en su proveedor de aplicaciones de transmisión. En este punto, iniciará sesión una vez y podrá acceder a todas las aplicaciones compatibles, como la aplicación BBC iPlayer, por ejemplo. Esta es una característica que Apple llama "inicio de sesión único". Se lo invitará a conectar aplicaciones a la aplicación Apple TV, y al hacerlo, también compartirá sus datos de visualización con Apple.

Ya sea que inicies sesión o no, la siguiente pantalla que verás es la pantalla de inicio, con una barra de navegación en la parte superior. Tiene pestañas para las siguientes pantallas: Ver ahora, Películas, Programas de TV, Deportes (solo EE. UU.), Niños, Biblioteca, Búsqueda y Configuración.

Toque cualquiera de estas pestañas para acceder a sus respectivas pantallas.

La pantalla Ver ahora en la aplicación de TV le permite acceder a todos los programas de TV y películas que está viendo actualmente en el Apple TV o en su dispositivo iOS, para que pueda continuar donde lo dejó y la última actualización ha visto un ajuste La interfaz de usuario da vida a los programas y películas que destaca. Cuando esté disponible, obtendrá un avance que se reproducirá automáticamente de la misma manera que lo hace en Netflix.

Si comienza a ver algo desde una aplicación o servicio como BBC iPlayer, aparecerá en la pestaña Ver ahora, aunque en realidad verá el contenido en la otra aplicación. Entonces, al hacer clic en un programa disponible en BBC iPlayer, accederá a la aplicación iPlayer en su dispositivo.

Cuando haya terminado un episodio, el siguiente disponible aparecerá en la pantalla Ver ahora. Si está viendo, por ejemplo, Westworld by HBO en los EE. UU., Al tocar el episodio, se abrirá automáticamente la aplicación HBO Now o HBO Go y comenzará a reproducirse.

Watch Now también sugiere diferentes cosas para mirar. También puede navegar a través de diferentes categorías, como programas de televisión, películas y colecciones, y las recomendaciones son una mezcla entre editores humanos que le recomiendan nuevos programas y algoritmos que sugieren cosas basadas en lo que ha visto.

Como su nombre lo indica, estas categorías se dividen en secciones más manejables, no solo extraídas de las aplicaciones o canales que ha conectado, sino también de la tienda iTunes.

La integración de la tienda iTunes es mucho más sutil ahora en lugar de insistir en que vayas a un escaparate dedicado.

En un guiño a la comprensión de que los niños están viendo más y más contenido a pedido, Apple ha introducido una nueva área para niños que resaltará el contenido apto para niños en los servicios que tiene disponibles.

Frustrantemente, la experiencia de la aplicación de TV para niños no está a la par con las ofertas de otros servicios dentro de aplicaciones dedicadas como Netflix o Sky en el Reino Unido. No hay forma de bloquear un dispositivo en la sección Niños para evitar que sus pequeños se aventuren en el territorio de las películas de terror, por ejemplo, o aislar lo que se ve para que no afecte sus recomendaciones.

La aplicación de TV de Apple tiene una pantalla de Biblioteca para que pueda encontrar todas las películas y programas de TV que ya compró o alquiló en iTunes. Puede explorar su contenido por películas o programas de televisión, comprados recientemente o por géneros. Cuando esté listo para mirar algo, solo tóquelo y luego seleccione el botón Reproducir con la aplicación sabiendo dónde lo dejó por última vez.

En iOS, también puede descargar una película o un programa de televisión desde aquí, a su dispositivo, para verlos sin conexión. Simplemente toque el botón de descarga después de seleccionar el programa de TV o la película. Para acceder a sus descargas, vaya a la sección Descargado en la pestaña Biblioteca de la aplicación de TV. Cuando toca una película o programa de TV descargado, se abrirá y reproducirá automáticamente.

Toque la pestaña Buscar e ingrese manualmente cualquier programa de TV o título de película en el campo de texto. Apple verá dónde se muestra ese programa o película, ya sea en la BBC o ITV o Amazon, por ejemplo. También puede usar la pestaña Buscar para ver las tendencias de películas y programas de televisión.

En televisores y otros dispositivos de terceros, la aplicación ha sido diseñada para funcionar de manera prácticamente idéntica a la apariencia de la aplicación de TV en un dispositivo Apple. La funcionalidad y el diseño son los mismos, con la única diferencia fundamental que es cómo la aplicación maneja el contenido de otras partes fuera de Apple.

Lo que eso significa es que solo el contenido que está disponible desde Apple o los canales de Apple está disponible en la aplicación. Esto se debe a que la aplicación no puede abrir otras aplicaciones en el sistema operativo de TV como BBC iPlayer o ITV Hub, y con esto viene una advertencia, ya que la aplicación Apple TV a menudo enumerará contenido para comprar que está disponible de forma gratuita en otras aplicaciones .

Con la introducción de la aplicación de TV en televisores, también puede transmitir desde sus dispositivos iOS a través de AirPlay 2. AirPlay 2 ofrece soporte para transmisión 1080p o duplicación del dispositivo iOS. Tenga en cuenta que esto no es compatible con dispositivos Fire TV o Roku.

Una de las nuevas características de la aplicación de TV es la introducción de canales, y esto incluye el nuevo servicio Apple TV +.

En los EE. UU., Los canales de lanzamiento incluyeron HBO, Starz, Showtime, Smithsonian Channel, EPIX y Tastemade, y se agregarán más con el tiempo, incluidos CBS All-Access y MTV Hits.

En los canales del Reino Unido se incluyen BFIPlayer, StarzPlay, Arrow TV, Arrow Video Channel, MUBI, Smithsonian y Tastemade.

Los suscriptores pueden ver y descargar programas y películas tanto en línea como fuera de línea, incluido HBO en los EE. UU. A través de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia pueden compartir suscripciones a los canales de Apple TV utilizando solo su ID y contraseña de Apple.

Como hemos mencionado en varios lugares, el servicio de transmisión de TV de Apple, Apple TV +, está integrado en la aplicación Apple TV. Ya sea que esté viendo en un iPad o un dispositivo Roku, todos tienen acceso a Apple TV + a través de la aplicación Apple TV.

Como se mencionó anteriormente, encontrará Apple TV + en la sección de canales, pero también se promociona libremente en la sección Ver ahora de la aplicación, por lo que tan pronto como lo abra verá un programa de Apple TV + o una invitación a Pruébalo. Hay un período de prueba de 7 días para comenzar, pero luego cuesta £ 4.99 o $ 4.99 al mes.

La experiencia de Apple TV + se presenta de manera muy similar ya sea que esté usando la aplicación en un dispositivo iOS o en un dispositivo de terceros. Puedes encontrar mucho más sobre Apple TV + aquí .

En el Reino Unido, el servicio es compatible con BBC iPlayer, ITV Hub, My5, Amazon Prime Video, Hopster, MUBI, Curiositystream, Classix, Shudder, Sundance. Sin embargo, Skys Now TV y Netflix no son actualmente parte de la oferta.

En los Estados Unidos, el servicio funciona con Hulu, CBS All Access, Showtime, HBO NOW, además de algunos servicios más pequeños. Netflix no se ofrece en la aplicación.