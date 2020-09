¿Qué es Apple Music y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Music es un servicio de transmisión de música por suscripción, como Spotify , que ofrece acceso a más de 60 millones de canciones.

Está repleto de funciones, incluida la escucha sin conexión para cuando no está conectado, y combina toda su música en un solo lugar, incluso canciones extraídas de un CD. Apple Music también ofrece estaciones de radio e integración con Siri para que puedas controlar la mayoría de las cosas con comandos de voz.

Esta función ofrece todo lo que necesita saber sobre Apple Music, incluido cuánto cuesta, qué ofrece y cómo usarlo.

• Las mejores ofertas de iPhone de Apple

Apple Music se lanzó en 2015, luego de la adquisición de Beats Electronics por parte de Apple en 2014, que incluía el servicio de transmisión por suscripción Beats Music, que Apple suspendió.

El servicio Apple Music no solo le permite transmitir a pedido cualquier pista del catálogo de iTunes, sino también acceder a toda su música en un solo lugar, ya sea comprada en iTunes, copiada de un CD o descargada de la web.

El servicio de transmisión también ofrece recomendaciones adaptadas a sus intereses, radio por Internet (en forma de la estación de radio Apple Music 1 (anteriormente Beats 1), entre otras), la capacidad de guardar música en su dispositivo para escucharla sin conexión, listas de reproducción seleccionadas por expertos e integración con el asistente Siri en dispositivos iOS.

Apple Music es gratis durante tres meses cuando te registras en la prueba gratuita, después de lo cual hay tres planes disponibles.

Un plan individual cuesta £ 9,99 o $ 9,99 al mes . Un plan familiar, disponible para hasta seis personas, cuesta £ 14.99 o $ 14.99 al mes. El plan final es el plan para estudiantes universitarios, que cuesta £ 4,99 o $ 4,99 por mes.

Si no tiene una suscripción paga, Apple Music aún le permite escuchar la música que compró, extrajo o cargó en su dispositivo, pero no tendrá acceso a todas las funciones que ofrece Apple Music, como escuchar sin conexión.

Para aquellos con iTunes Match, podrán usar Apple Music para escuchar cualquier música que haya subido a iCloud sin una suscripción a Apple Music. También podrá escuchar la radio Apple Music 1 y escuchar estaciones de radio Apple con publicidad.

Una suscripción a Apple Music ofrece todos los beneficios de iTunes Match, junto con acceso a todo el catálogo de Apple Music. Obtendrá omisiones ilimitadas para las estaciones de radio de Apple Music, escucha ilimitada para todo el catálogo de Apple Music y acceso a su biblioteca comprada y copiada.

También podrá transmitir canciones cargadas a iCloud, recibir recomendaciones seleccionadas y podrá guardar canciones en su biblioteca para escucharlas sin conexión.

Puede acceder a Apple Music a través de los siguientes dispositivos:

Los usuarios de Mac y PC también deberán actualizar a la versión más reciente de iTunes, lo que puede hacer desde esta página de soporte de Apple . Mientras tanto, los usuarios de Android pueden ir a esta página de soporte para obtener más información sobre cómo poner en funcionamiento Apple Music en sus teléfonos.

Puede sincronizar música de su biblioteca de Apple Music a su Apple Watch, como una lista de reproducción. Toda la música se almacena localmente en Apple Watch.

Apple Music está disponible en más de 100 países; consulte la lista completa .

Una vez que descargue la aplicación Apple Music y se registre, pasará por un proceso de adaptación musical, que le pedirá que seleccione los géneros musicales que le gustan y los que no le gustan, seguidos de los artistas que le gustan y los que no le gustan. Una vez que haya realizado el proceso simple, se encontrará en la pantalla Para usted.

Hay una barra de menú en la parte inferior de la pantalla para navegar y en qué sección de Apple Music se encuentra. Hay cinco pestañas de pantalla en la barra de menú:

Biblioteca: un lugar para navegar a través de toda su música, ya sea que provenga de iTunes, un CD o todas las melodías que se pueden transmitir en Apple Music. Cada vez que agrega una canción, álbum o lista de reproducción, se puede encontrar en la parte superior de Mi música en Listas de reproducción, Artistas, Álbumes o Canciones. Esta página es personalizable.

Para ti: una selección curada de música que deberías disfrutar. Se basa en lo que dijiste que te gusta, tus hábitos de escucha y la música que posees. La primera vez que inicie Apple Music, podrá especificar qué géneros y artistas le gustan. A partir de ese momento, verá la pantalla For You cargada con sugerencias como listas de reproducción específicas de género, álbumes, listas de reproducción de invitados creadas por artistas, etc.

Explorar: una selección de música seleccionada por la editorial de todo el servicio, que se parece mucho a la página de inicio de iTunes. Esta sección también destaca las listas de reproducción, las pistas y los álbumes, las mejores canciones, los nuevos lanzamientos, etc. También puede ver estas nuevas curaciones por género.

Radio: un hogar para Apple Music 1, la estación de radio con transmisión global las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Verá una opción para escuchar Beats 1 en la parte superior de la sección. Debajo de eso, verá estaciones similares a Pandora, así como los canales antiguos de iTunes Radio.

Buscar: la pestaña Buscar le permite buscar en todo el catálogo de Apple Music y en su biblioteca. Incluso puede buscar por letra, escribiendo solo unas pocas palabras de una canción que le guste y la encontrará por usted. También le mostrará las tendencias en esta sección.

Hay varias funciones, controles y opciones integradas en Apple Music. Aquí hay algunas claves que vale la pena recordar:

Artistas favoritos: una vez que se registre en Apple Music, aparecerá una pantalla que le permitirá elegir los artistas y géneros que le gusten. Toque una vez en una burbuja de género que le guste, o dos veces en burbujas de género que le gusten. Mantén presionada la esquina superior izquierda de las burbujas de género que no te gusten para eliminarlas. Asegúrese de seleccionar al menos tres, luego toque Siguiente, y seleccione artistas de la misma manera que seleccionó géneros. Si no ve ningún artista que le guste, toque Cargar más artistas. Una vez que haya seleccionado al menos tres artistas, toque Listo.

Reproducir música: toca cualquier botón de reproducción de una lista de reproducción o toca una canción o un álbum individual para ver aparecer un minirreproductor en la parte inferior de la pantalla. Toque el minijugador para ver la pantalla Ahora suena y varios controles, incluida la capacidad de descargar una canción para escucharla sin conexión, omitir, reproducir a continuación, marcar como favorita o no me gusta, compartir, AirPlay, agregar a su música, iniciar una estación o ver la letra. Toque el botón hacia abajo o deslice hacia abajo para salir.

Use Siri: puede pedirle a Siri que "reproduzca las mejores canciones de 2019", "reproduzca más canciones como esta", "agregue el nuevo álbum de Drake a mi biblioteca", "reproduzca todas las canciones de Drake" (para escuchar todas las canciones de Drake música, incluso si no está en tu biblioteca) y "reproduce mi música de Drake" (para escuchar las canciones de Drake que has guardado en tu biblioteca). También puede pedirle a Siri que mezcle las canciones en un álbum o lista de reproducción.

Buscar: toque el botón de la lupa en la esquina inferior derecha para buscar géneros, canciones, álbumes y artistas. La búsqueda funciona en Apple Music y tu propia música. Si busca Drake, verá los mejores resultados, canciones, álbumes, listas de reproducción, artistas y estaciones relacionadas con Drake. Para ver los resultados de su propia colección de música, simplemente toque la opción "Mi música" en la parte superior.

Crear biblioteca: busque un artista, como Drake, luego elija una canción y toque el botón "+" para agregarla a su biblioteca. Una vez agregado, el "+" se convertirá en un ícono de descarga para que pueda descargarlo para escucharlo sin conexión.

Editar listas de reproducción: puede agregar cualquier canción o álbum a una lista de reproducción tocando el botón de tres puntos (más opciones) en la pantalla Ahora suena y seleccionando Agregar a una lista de reproducción. Desde allí, puede agregar a cualquier lista de reproducción o crear una nueva. Además, en Listas de reproducción en la pantalla Mi música, verá opciones para ordenar todas sus listas de reproducción y crear otras nuevas. Simplemente complete los detalles y luego agregue canciones.

Compartir música: toca el botón de compartir en cualquier canción o lista de reproducción para compartir un enlace a Facebook o Twitter, enviar por correo o mensajes, o copiar el enlace.

Escuche Apple Music 1: vaya a la pestaña Radio y luego toque el programa en el aire o cualquiera de los programas destacados (a los que se accede deslizando el dedo de derecha a izquierda) para escuchar de inmediato. La pestaña de radio no solo mostrará lo que está al aire en este momento, sino que también verá un calendario de los próximos programas y DJ a continuación.

Escuche sin conexión: Apple Music le permite descargar copias de las canciones, álbumes o listas de reproducción disponibles que desee en sus dispositivos. Es útil si va a estar fuera de rango. Simplemente vaya a una canción o álbum, luego toque el botón de tres puntos para ver más opciones y seleccione el botón de descarga para descargarlo en su dispositivo (y biblioteca). No hay límite para lo que puede mantener sin conexión o por cuánto tiempo. También puede tocar el "+" para agregar una canción a su biblioteca y luego tocarla nuevamente para descargarla.

Su cuenta: se puede encontrar un símbolo de perfil en la esquina superior derecha de la pestaña Para usted. Tóquelo para acceder a la configuración relacionada con la cuenta, como ver lo que escuchan sus amigos, actualizar su suscripción y administrar notificaciones.

Consulte el resumen de Pocket-lint de consejos y trucos de Apple Music que vale la pena conocer.

Las alternativas obvias incluyen: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited y Tidal. Cada uno de estos servicios le permite no solo transmitir música, sino también seguir escuchándola sin conexión, aunque necesitará una suscripción paga para acceder a la escucha sin conexión, así como a otras funciones premium. Puede obtener más información sobre todos estos servicios consultando los siguientes resúmenes de Pocket-lint para cada uno:

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Britta O'Boyle.