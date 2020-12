Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Normalmente, esta es la época del año en que comenzamos a prepararnos para otra fiesta de Año Nuevo. A algunos de nosotros nos encantaría organizar una fiesta anual de Nochevieja, completa con una lista de reproducción perfectamente seleccionada, pero la pandemia en curso está dando un vuelco enorme a esos planes.

Aún así, esa no es razón para no celebrar, ya sea que esté de fiesta con la persona con la que ha estado en cuarentena o tratando de reunirse con algunos amigos y familiares en Zoom para celebrar la Navidad o el Año Nuevo, aún puede crear la lista de reproducción perfecta para Compartir con amigos. Para algunos de nosotros, eso lleva a muchas preguntas: ¿Es genial seguir tocando música navideña en una fiesta de Nochevieja? A los niños les puede gustar, pero a los adultos no tanto.

Entonces, es hora de pasar a la música que tal vez no tenga un tema navideño, pero que nos refrescará para un nuevo año. En un intento de ayudarlo con ese esfuerzo aparentemente imposible, hemos reunido seis consejos de listas de reproducción para seleccionar la mejor megamezcla de la fiesta de Nochevieja.

Esto es evidente, pero: asegúrese de crear su lista de reproducción en un servicio de transmisión que sea mejor para usted y su grupo.

Hay Apple Music y Spotify , entre otros. Si lo tuyo son los videos musicales, prueba YouTube Music de Google . No estaría de más suscribirse a su servicio de transmisión favorito si aún no lo está, solo para evitar la aparición constante de anuncios entre canciones.

Aquí hay algunos enlaces rápidos para aprender a crear listas de reproducción en los mejores servicios de transmisión de música:

Ah, y aquí hay una comparación completa de los varios servicios de transmisión de música disponibles en el Reino Unido ...

Las mejores listas de reproducción se adaptan a un estado de ánimo específico. Puede hacer que su lista de reproducción sea tan amplia o tan especializada como desee, pero realmente debería tener un enfoque. Esto depende mucho de la fiesta que organices y de los invitados que asistirán. Simplemente puede crear una lista de reproducción de música de Nochevieja que lo abarque todo con melodías estándar, o puede ser creativo e intentar recordar los grandes éxitos del año que realmente le encantó.

Incluso puede elegir canciones navideñas con exuberantes arreglos orquestales, con mucho énfasis en la Trans-Siberian Orchestra con el fin de crear una atmósfera de arena-rock. Depende completamente de usted, pero asegúrese de hacerlo. Esto, por supuesto, también se aplica a las listas de reproducción que no son de vacaciones.

Antes de comenzar a agregar música a su lista de reproducción, deberá nombrarla primero (en la mayoría de los casos, de todos modos).

Ya debería haber decidido el estado de ánimo de su lista, y si lo ha hecho, este paso será bastante fácil. Entraremos en esto más en un minuto, pero si planea compartir su lista de reproducción con otros, considere nombrarla como algo pegadizo, así como algo asociado con los archivos de música que contiene.

Por ejemplo, no debes nombrar una lista de reproducción de Año Nuevo como "la música más satánica de todos los tiempos". A menos, por supuesto, que realmente pienses eso.

Internet es tu mejor amigo en este caso. Úselo a su favor. Explore foros, páginas de fans y blogs para encontrar material para su lista de reproducción.

Incluso puedes buscar en Google frases como "la mejor música de 2020" o "las mejores canciones de 2020". Las funciones de autocompletar en los motores de búsqueda, incluso la barra de búsqueda de YouTube, también mostrarán resultados similares que podría estar interesado en escuchar. Más allá de todo eso, la mayoría de los servicios de transmisión ofrecen funciones de exploración / descubrimiento, así como listas de reproducción seleccionadas por expertos y usuarios, y todas estas cosas son recursos valiosos que puede utilizar para su beneficio al crear la lista de reproducción perfecta.

Si quieres ir por completo, puedes organizar tu lista de reproducción para que cuente una historia (algo así como la forma en que un artista organiza las canciones de su álbum para contar una historia). Pero eso es algo intenso. Las personas más perezosas probablemente simplemente lo juntarán y dejarán que las cartas caigan donde puedan, por así decirlo.

Le recomendamos que evite organizarlo todo por artistas porque escuchar clips de la misma persona o grupo una y otra vez se volverá obsoleto.

Tu lista de reproducción no tiene que desaparecer para siempre una vez que termina la fiesta. Puede hacerlo público en la mayoría de los servicios de transmisión o incluso incrustarlo en otro lugar para que todo el mundo pueda verlo. Si va a seguir esa ruta, le sugerimos que la actualice también de vez en cuando (o, si es una lista de días festivos, al menos una vez al año). De esa manera, tus amigos, familiares e incluso desconocidos volverán a buscar más. Será como ser un DJ por un breve minuto.

Para una fiesta normal de Nochevieja, nunca tendrías que pensar en esto, pero es 2020. Así que, por supuesto, pasarás las últimas horas de este horrible año aprendiendo algo nuevo sobre Zoom. Ahora puede pensar que sería tan simple como reproducir la lista de reproducción cerca del micrófono de su computadora o enviar un enlace para compartir, pero hay otra forma: comience a reproducir su lista de reproducción en su computadora, luego en su llamada de Zoom, comparta el audio de su computadora.

Para hacer esto, seleccione Compartir pantalla en la parte inferior de la llamada y luego seleccione avanzado de las tres opciones en la parte superior de la pantalla que aparece. Allí, querrás seleccionar Música o Solo sonido de computadora. Ahora que está compartiendo el sonido de la computadora, puede reproducir una lista de reproducción de su reproductor de música favorito, como Spotify, Apple Music, etc., y ajustar el volumen en el reproductor, que reflejará en Zoom lo que escucharán los asistentes.

Lo único que queda por hacer es asegurarse de que su lista de reproducción sea lo más perfecta posible. (Si es nuevo en Zoom, consulte nuestra función: ¿Cómo funciona Zoom? )

