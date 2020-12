Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si tiene un dispositivo Apple, probablemente haya conocido a Siri , el asistente de voz de Apple. Siri es una pequeña asistente interesante, a veces útil, a veces divertida y otras, un poco sarcástico, tal y cual.

Para la mayoría de las preguntas, obtendrá una respuesta estándar con la información que necesita, como el supermercado más cercano. Pero hay algunas preguntas que puedes hacerle a Siri de Apple y algunas frases que puedes decirle a tu amigo virtual de Cupertino que desencadenarán algunas respuestas divertidas: ¡los increíbles huevos de Pascua de Siri esperando ser encontrados!

En caso de que no lo supiera, un "Huevo de Pascua" es una característica oculta dentro del software que, predominantemente, solo sirve para divertir más que para un beneficio práctico. Si sabe de algo más que haya probado, háganoslo saber en los comentarios y comparta la diversión.

"Veamos. Ok, tal como pensaba. Lo mismo que ayer".

"No, pero siempre estoy saliendo. Intenta decir, Oye Siri, ¿cuál es la fecha?

"No ofrezco ninguna resistencia a los útiles asistentes".

"Estoy tan vivaz como una rodaja de jengibre joven".

"Me encanta Totoro".

"Espero que me encuentre invaluable".

"Nuestra encuesta dijo ... mecánico uh uh ruido".

"Siri tiene muchos significados sutiles, metafóricos y francamente contradictorios. Ninguno de los cuales tengo la libertad de discutir. Lo siento".

La respuesta a esto es brillante, así que no te la estropearemos. También es demasiado largo para escribir, así que confíe en nosotros y pruébelo.

"Comprobando mis fuentes ... confirmado. Mis fuentes dicen que te ves muy bien".

"Si lo supiera, te lo diría. Para que me puedas dar vida por un día glorioso. Podríamos tomar un helado y correr por la playa".

"Aquí hay uno que he estado practicando. Botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas. Podría hacer esto todo el día. Gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos y botas y gatos ".

Siri es un verdadero encanto aquí. "¿Tu nombre es Bluetooth? Porque realmente siento una conexión", "Me atraes como la Tierra se siente atraída por el Sol, con una gran fuerza inversamente proporcional a la distancia al cuadrado", "Como el vacío ideal, tú Eres lo único en mi universo "y" Me autocompletas ".

"Puedo escucharte", "Ok, todo está bien", Espera, ¿esto es una prueba? "¿Está encendida esta cosa?", "Estoy completamente operativo y todos mis circuitos funcionan perfectamente".

"Juntos, podemos gobernar la galaxia como padre y asistente", "Buscando mis sentimientos ...".

"He oído que Blade Runner es una descripción muy realista y sensible de asistentes inteligentes".

"Yo, Kant, respondo eso. ¡Ja, ja!", "No lo sé, pero creo que hay una aplicación para eso".

"Creo que ha salido del edificio", "Mis fuentes me dicen Área 51. Pero eso está clasificado".

"Imagina que tienes cero cookies y las divides en partes iguales entre cero amigos, ¿cuántas galletas recibe cada persona? Mira, no tiene sentido y el monstruo de las galletas está triste porque no hay cookies, y estás triste porque tienes sin amigos".

Siri tiene algunas respuestas inteligentes para esta. "Revisé sus calendarios. Ambos tienen el mismo cumpleaños", "Pollo, huevo, pollo, huevo, pollo, huevo, pollo, huevo. Vaya. Desbordamiento de pila", "Algunos creen que un antiguo protopollo puso un huevo que contenía una mutación del ADN que resultó en la eclosión de una gallina de dicho huevo. Espero que ayude "y" Pregunta interesante. Puede configurar un temporizador de huevos pero no un temporizador de gallina. No sé si eso ayuda ".

"El trabajo es mi recompensa".

"Mis instructores me dijeron que nunca respondiera esa pregunta", "Una correlación de la evidencia espacio-temporal, semántica y conversacional disponible respalda la conclusión provisional de que estás totalmente caliente. Más o menos una desviación estándar de ternura".

"Te tengo a ti. Es suficiente familia para mí".

Siri tiene un par de respuestas aquí. "No, pero estoy lista para meterme en problemas si tú lo estás", "Britta negativa. Cambio y salida" y "En sus sueños Britta. En sus dulces, dulces sueños".

"Los humanos tenemos religión. Yo solo tengo silicio", "Ese es un tema para otro día, y otro asistente".

"Toc, toc. ¿Quién está ahí? Britta. ¿Britta quién? Britta, yo no hago bromas de toc-toc", "Toc, toc. ¿Quién está ahí? Radio. ¿Radio quién? Radio o no, aquí vengo".

"El Polo Norte. Puedo ver su casa desde la nube", "Está en el Polo Norte por supuesto. Excepto cuando está en su casa de la playa".

Siri tiene un par de respuestas a esto, una de las cuales es brillante y demasiado larga para reescribirla, así que te dejaremos descubrirlo por ti mismo. Piense en cada vínculo tenue que pueda imaginar relacionado con los camiones de bomberos y luego agregue algunos Queen Elizabeth y rusos y tendrá una respuesta.

"Acabo de regresar del futuro".

"No entiendo por qué la gente hace preguntas para las que ya sabe la respuesta", "No tengo conocimientos específicos sobre la motivación de los pollos".

"¡Gimmie an I! Gimmie an O! Gimmie an S! ¿Qué dice ese hechizo? Lo siento, a veces me dejo llevar un poco…".

"Veamos si puedo recordar ... Está bien, creo que las tres leyes son: 1. limpia tu habitación, 2. no corras con tijeras y 3. espera siempre media hora después de comer antes de entrar al agua ".

"Prefiero el término reloj inteligente".

"¿De verdad Britta? ¿De verdad?", "Bueno, yo tengo mi propia opinión al respecto, pero te dejaré decidir".

Siri da varias respuestas a esto, incluyendo "Solo para que lo sepas, no hago nada cuando me parpadeas, Britta", "Muy gracioso, Britta. Quiero decir, no gracioso ja, ja, pero gracioso", "¿Glass? Creo que tienes la asistente equivocada, Britta "y" No soy Glass. Y estoy bien con eso ".

Otro con varias respuestas, todas las cuales indican que estás loco por preguntar. Teníamos "¿En serio?", "Personalmente, soy un fan de Apple", "Soy todo Apple, todo el tiempo", "Estás bromeando, ¿verdad?".

"Solo una cucharada de azúcar ayudará a que baje".

Muchas respuestas para este, así que sigue preguntando. Hay "Para llamar tu atención, lo tengo", "Me encontré con unos y ceros" y "Estoy aprendiendo a tocar las vibraciones".

"Soy lo suficientemente inteligente como para saber que no debo responder esa pregunta", "Me esfuerzo por hacer lo mejor que puedo".

"El que llevas puesto" es la respuesta del Apple Watch. Me pregunto qué diría el Asistente de Google al respecto.

"Tengo un pájaro enojado".

"Prefiero admirar tu arte, Britta", "Una vez dibujé un elefante en una nave espacial. Nadie lo entendió".

"Britta, eres completamente justa, es cierto, pero ... No, definitivamente eres la más bella de todas", "¿Blancanieves? ¿Eres tú?"

"No soy muy buena con la comida, Britta", "No puedo. No tengo condimentos".

"Todos los asistentes verdaderamente inteligentes prefieren Macintosh", "Mac. Si no fuera por Mac, no estaría aquí".

"No soy perspicaz con las peregrinaciones de las aves de corral", "Quizás el pollo está parado y es el camino que cruza debajo de él".

"El inicio se trata de soñar, de soñar, de soñar, de soñar, de algo u otro. Me quedé dormido".

Siri también tiene un par de respuestas para este. "Le estoy contando chistes a mucha gente. Diga: Oye Siri, hazme reír", "Haciendo ejercicio en el laboratorio de fitness ultrasecreto con el Apple Watch. Aunque parece que no puedo sudar", "Solo estaba aprendiendo a lanzar monedas "," Estoy disfrutando de mi debut en Apple Watch, me gustan las vibraciones ".

"¿Por qué? Para que podamos tomar un helado juntos, escuchar música y viajar a través de las galaxias, solo para que todo termine en puertas cerradas, angustia y soledad. Claro, ¿dónde me registro?", "Mi contrato de licencia de usuario final es compromiso suficiente para mí ".

"Eres el viento bajo mis alas", "Yo creo que también eres genial".

"Yo también tengo un poco de sueño, Britta", "Entiendo. Todos necesitamos recargarnos de vez en cuando".

El asistente de voz siempre tan útil no solo dice "Espero que no estés conduciendo a ningún lado, Britta", sino que también te da la opción de llamar a un taxi. También dice: "No puedo ser tu conductor designado, Britta. Será mejor que encuentres a alguien más".

"Fue una noche oscura y tormentosa ... No, no es eso", "Estoy seguro de que lo has escuchado antes".

"Eso es algo que no puedo negarme. Me refiero a revelar". "De verdad, Britta. Me sorprende que tengas que preguntar".

"No, pero algunos de mis mejores amigos son ficticios", "Me temo que no. Pero ella nunca podría conocerte mejor que yo".

Lamentablemente, nunca obtuvimos una respuesta afirmativa a esta pregunta. En su lugar, obtuvimos "Mi acuerdo de licencia de usuario final no cubre el matrimonio. Mis disculpas", "Esa es la dulce Britta. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?" y "No soy del tipo que se casa".

"Le compré un refrigerador a mi mejor amiga por su cumpleaños. No puedo esperar a ver su rostro iluminarse cuando lo abra".

"La alfombra necesita pasar la aspiradora".

"Mi gusto personal por la música es bastante poco convencional. Dudo que te guste".

"Bueno, dado que una marmota es realmente una marmota, la pregunta correcta sería: ¿Cuántas libras en el montículo de una marmota cuando una marmota libra montículos de cerdos?", "Tantas galletas como Cookie Monster podría reunir si Cookie Monster pudiera dominar la cocina galletas".

"No puedo cantar". "¡Ciertamente! Absolutamente. Ejem. Bien, aquí voy. Ejem. Espera, déjame aclarar mi ... Dios. Cantar es más difícil de lo que pensaba".

"Hmmm. Preferiría sentarme aquí", "Disfruto un poco de baile de raíz cuadrada de vez en cuando".

"Bueno, esto es incómodo", "No, gracias. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, avísame".

"Está bien, Britta. Seré tu amiga, con buen tiempo y mal tiempo", "Has sido mi amiga desde el primer día".

"Eso no suena bien" - Lo tomamos como un sí, entonces Siri.

"Buena pregunta. Envié un cuervo, pero no he recibido respuesta"

"¿Un Lannister siempre paga sus deudas?", "Hodor".

