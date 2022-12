Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si eres nuevo en Amazon o no has comprado en la tienda online desde hace tiempo, puede que necesites un rápido recordatorio sobre cómo localizar tus pedidos para poder seguir tus paquetes y ver exactamente en qué punto se encuentran en su viaje de entrega. Es muy fácil hacerlo desde el sitio web y la aplicación móvil de Amazon. A continuación te explicamos cómo hacerlo, paso a paso, independientemente del dispositivo que utilices.

Cómo rastrear su pedido de Amazon

¿Te preguntas dónde se han entregado tus paquetes o si todavía están en camino? Simplemente rastrea tu pedido a través de Amazon. Para ello, necesitarás las credenciales de tu cuenta de Amazon, ya que debes iniciar sesión en el sitio web o la aplicación móvil de Amazon para ver el historial de tu pedido y la información de seguimiento. (Consulte la página de soporte de Amazon aquí si necesita ayuda para restablecer la contraseña de su cuenta).

Sitio web de Amazon

Inicie sesión en Amazon.com en su navegador web de escritorio o móvil. Vaya a la página de sus pedidos. Ve al pedido que quieres rastrear. Seleccione Rastrear paquete junto a su pedido. Seleccione Ver todas las actualizaciones para ver las actualizaciones de la entrega.

Aplicación móvil de Amazon

Abre la última versión de la aplicación de Amazon para iOS o Android. Inicie sesión en su cuenta. Pulse el botón Perfil en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón Sus pedidos en la parte superior de la pantalla. Ve al pedido que quieres rastrear. Seleccione Rastrear paquete junto a su pedido. Seleccione Ver todas las actualizaciones para ver las actualizaciones de la entrega.

¿Por qué no hay actualizaciones de entrega o detalles de seguimiento?

Dependiendo del método de envío que hayas elegido, la información de seguimiento puede no ser visible inmediatamente. Amazon también dijo que algunos paquetes, como las entregas internacionales estándar, no son rastreables. Si buscas otras razones por las que la información de seguimiento podría no estar disponible, Amazon tiene una página de soporte para"Información de seguimiento perdida" que podría ayudarte.

¿Su paquete se retrasa?

Si la fecha estimada de entrega de tu paquete ya ha pasado y la información de seguimiento no ha cambiado, Amazon dice que deberías dejar pasar uno o dos días más para que el paquete sea entregado. También se recomiendan acciones en su página de soporte"Entregas tardías".

¿Ha desaparecido el paquete?

Si tu paquete aparece como entregado pero aún no lo has recibido, dirígete a la página de soporte de Amazon "Find a Missing Package" para obtener ayuda.

Cómo contactar con el transportista de tus paquetes

Si quieres ponerte en contacto con el transportista que entrega tu paquete, consulta sus datos de contacto en la página de información de contacto del transportista de Amazon.

Escrito por Maggie Tillman.