¿Qué es Amazon Fotos y cómo se utiliza?

(Pocket-lint) - Si te suscribes a Amazon Prime, tienes acceso a una serie de beneficios diferentes. Estos beneficios incluyen todo, desde descuentos durante el Prime Day hasta el envío gratuito de tus compras, acceso a Prime Video para tus necesidades de streaming de TV, así como Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming y más.

Una de las fotos más olvidadas de Amazon, pero ¿qué es y cómo funciona?

Exploramos el servicio de almacenamiento digital seguro de Amazon y lo que significa para ti.

Amazon Photos es una ventaja de ser miembro de Amazon Prime. Como parte de tu paquete de membresía Prime, obtienes acceso a un almacenamiento digital seguro en la nube para tus fotos y vídeos.

Esto incluye hasta 5 GB de almacenamiento de vídeo para tus archivos de vídeo personales, así como almacenamiento ilimitado para tus fotos. Además, las fotos pueden almacenarse a máxima resolución, lo que significa que puedes hacer fácilmente una copia de seguridad de tus preciosos recuerdos familiares sin coste adicional.

Amazon Photos está diseñado para uso personal y no para fotos comerciales, pero por lo demás, puedes almacenar imágenes e incluso configurar una"Bóveda Familiar".

Amazon Photos te ofrece la posibilidad de añadir hasta seis miembros de tu familia a tu cuenta Prime para que podáis subir fotos y vídeos juntos. Esto significa que tu familia puede acceder al archivo fotográfico digital y añadirlo.

Y lo que es mejor, las personas añadidas a Family Vault obtienen acceso a su propia cuenta de Amazon Photos sin coste adicional, con la misma ventaja de almacenamiento ilimitado de fotos y 5 GB de almacenamiento de vídeo también.

Una vez subidas a Amazon Fotos, las imágenes están disponibles para su visualización de varias maneras. Puedes configurarlas para que se muestren en varios dispositivos, como Amazon Fire TV, dispositivos Amazon Echo Show y Amazon Fire Tablets.

Amazon Photos no sólo te permite almacenar tus fotos favoritas, sino que también te permite organizarlas en álbumes, compartirlas con tus seres queridos e incluso filtrarlas de varias maneras.

Amazon Photos utiliza una tecnología inteligente para escanear tus fotos e identificar cosas, personas y objetos en las imágenes. A continuación, puedes utilizar los filtros para seleccionar y mostrar imágenes específicas ordenadas por este tipo. Por ejemplo, puedes hacer clic en una cara en los filtros y automáticamente se ordenarán las fotos para mostrar a esa persona.

Hay una función de búsqueda en la versión de escritorio de Amazon Photos que puedes utilizar para encontrar cosas concretas basándote en un término de búsqueda rápida. Nosotros conseguimos utilizarla para filtrar las fotos de los miembros de la familia basándonos en una descripción, pero también puedes buscar fácilmente cosas como, por ejemplo, una barbacoa.

Hay varias formas de subir tus fotos a Amazon Fotos para que puedas almacenarlas y acceder a ellas de forma segura. Algunas de estas opciones también permiten la carga automática.

La forma más fácil de hacer una copia de seguridad de tus fotos con Amazon Photos es utilizando la aplicación Amazon Photos.

Si tienes un smartphone Android, puedes descargar la aplicación Amazon Photos desde Google Play. Una vez hecho esto, tendrás que iniciar sesión.

A continuación, puedes cargar las fotos ya almacenadas en tu teléfono. La aplicación le mostrará una galería de las distintas imágenes de su rollo de cámara y de las distintas carpetas que ya tiene en su dispositivo. A continuación, puedes subir tus imágenes siguiendo estos pasos:

Mantén pulsada una imagen que quieras subir Verás que aparece un menú en la parte superior que incluye la imagen de una flecha apuntando a una nube Pulsa en ella para subirla

Si quieres seleccionar varias imágenes, puedes mantener pulsada una de ellas para acceder a la selección múltiple y, a continuación, desplazarte tocando todas las demás imágenes importantes que quieras subir a Amazon Fotos.

También puedes subir imágenes individuales tocando la foto para ver la versión ampliada de la misma, y luego haciendo clic en el icono del menú de tres puntos en la parte superior derecha y haciendo clic en subir.

También puedes compartir una foto desde aquí con otras aplicaciones.

Puedes configurar tu teléfono Android para que suba automáticamente las imágenes a Amazon Photos en el futuro, de modo que nunca tengas que pensar en ello y tus imágenes estén siempre respaldadas.

Para ello:

Pulsa para abrir la aplicación Amazon Photos en tu teléfono Pulsa en "más" en la parte inferior derecha de la aplicación Pulsa en ajustes A continuación, pulsa en Guardar automáticamente A continuación, puedes seleccionar varias opciones para el autoguardado de vídeos y fotos

También puedes ajustar algunas de las configuraciones aquí, incluyendo la gestión de las carpetas que se suben para que puedas evitar subir capturas de pantalla o imágenes de Whatsapp que podrían no ser tan importantes. También puedes limitar la subida automática sólo a la red Wi-Fi si quieres evitar subir y gastar tus datos móviles.

Como alternativa, si tienes un iPhone de Apple, puedes utilizar la aplicación de Amazon Photos para iOS de la misma manera que la versión para Android.

Para subir fotos en iOS sigue estos pasos:

Pulsa para abrir la aplicación Amazon Photos Arriba en el icono de más en la parte inferior derecha Pulsa en "subir fotos y vídeos" Selecciona el rollo de la cámara en la siguiente pantalla Pulsa en las fotos que quieras subir y luego haz clic en el botón de subir en la parte superior derecha

La carga automática de imágenes te facilita mucho la vida a la hora de almacenar y guardar tus fotos importantes.

Para hacer una copia de seguridad automática de tus imágenes sigue estos pasos:

Pulsa para iniciar la aplicación Amazon Photos Pulsa el icono de más en la parte inferior derecha y luego pulsa en ajustes Selecciona subidas A continuación, pulsa en el botón de autoguardado

Puedes elegir entre seleccionar fotos o vídeos para la carga automática y seleccionar si quieres guardar las fotos utilizando los datos móviles o no.

Si tienes fotos en tu ordenador que necesitas subir a Amazon Photos, la buena noticia es que es bastante fácil de hacer.

Dirígete al sitio web de Amazon Photos y haz clic para iniciar sesión En la parte superior derecha hay un botón que dice "añadir". Haz clic en él y selecciona la subida de fotos También puedes subir carpetas enteras haciendo clic en "subir carpeta".

En la navegación de la izquierda, tienes la opción de crear álbumes y organizar las fotos de forma lógica. También puedes ordenar las imágenes de otras maneras, como por ejemplo por el año en que fueron tomadas o por las "cosas" o "personas" que contienen.

La función Family Vault de Amazon Photos es una forma estupenda de recopilar fotos familiares y compartirlas con las personas más importantes de tu familia.

No es necesario que compartas todo lo que subas a tu cuenta de Amazon Photos a tu Family Vault. Puedes elegir subir imágenes desde dispositivos específicos o incluso elegir las imágenes que quieres añadir con relativa facilidad.

Para configurar y utilizar Family Vault recomendamos los siguientes pasos:

Dirígete al sitio web de Amazon Photos e inicia sesión Haz clic en Bóveda Familiar en la parte izquierda de la navegación Desde allí puedes hacer clic para invitar a otras personas a tu bóveda familiar A continuación, desplázate hacia abajo y haz clic en "seleccionar fotos para añadir" o "añadir todas las fotos".

Es posible que no quieras añadir todas las fotos de tu dispositivo o teléfono al depósito familiar. Así que puedes elegir cuáles añadir y mantener tu privacidad.

También puedes acceder al Bóveda Familiar desde tu teléfono. Abre la aplicación y haz clic en "más", luego en "ajustes" y después en "Family Vault". Allí tienes varias opciones, entre ellas

Añadir subidas desde todos tus dispositivos automáticamente

Añadir subidas sólo desde tu teléfono

Añadir sólo las fotos y los vídeos del dispositivo que estés utilizando

También puedes elegir eliminar todas tus fotos y vídeos del Bóveda Familiar con sólo unos clics. Este es uno de los ajustes de la aplicación y es ideal si has añadido fotos que no querías y no quieres que otros las vean.

Escrito por Adrian Willings.