Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon está abriendo un nuevo tipo de tienda enfocada específicamente en ropa y, naturalmente, está repleta de tecnología automatizada de vanguardia.

Llamada Amazon Style , venderá ropa, calzado y complementos de moda. Llegará al centro comercial The Americana at Brand en Los Ángeles a finales de este año.

Lo único de la tienda física es que contará con estantes con códigos QR que los clientes pueden escanear con su teléfono para ver los tamaños, colores, calificaciones de los clientes y detalles del producto disponibles. Luego, cuando quiera probarse algo, puede hacerlo con solo tocar un botón. Serán enviados a un probador. Amazon también tomará la iniciativa de enviar artículos adicionales, como recomendaciones, pero no está obligado a probárselos o usarlos. La aplicación de Amazon te avisará cuando un probador esté listo y lleno de tus productos.

En el probador, puede esperar pantallas táctiles para solicitar más artículos. Si desea comprar algo, puede hacerlo en la tienda o simplemente guardarlo en la aplicación Amazon Shopping para comprarlo en una fecha posterior. Incluso puede usar la aplicación para encontrar ropa y enviarla a una tienda Amazon Style para probarla en persona. Curiosamente, Amazon no dice si la tienda contará con la tecnología "Just Walk Out ", que le permitiría recoger artículos del estante y salir rápidamente sin necesidad de pagarlos en una caja registradora. Su aplicación de Amazon simplemente se carga.

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

La tienda admitirá, sin embargo, Amazon One. Es una tecnología que le permite pagar artículos después de verificar su identidad a través de la palma de su mano.

Escrito por Maggie Tillman.