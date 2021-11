Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Starbucks, con sede en Seattle, está utilizando la tecnología sin cajero "simplemente salir " de Amazon Go en un nuevo "café de recogida" que abrió en la ciudad de Nueva York.

La tienda, ubicada en la calle 59 entre las avenidas Park y Lexington en el centro de Manhattan, permite a los clientes comprar café o un refrigerio sin tener que interactuar con un barista o cajero. Es uno de los tres lugares de recogida que la cafetera planea abrir este año. Si los visita, encontrará el menú de Starbucks, que incluye sándwiches y ensaladas, así como un "surtido seleccionado" de alimentos y bebidas en la sección del mercado de Amazon Go.

Para obtener su café en "Starbucks Pickup with Amazon Go" en la ciudad de Nueva York, simplemente haga un pedido anticipado de su bebida con la aplicación móvil de Starbucks, luego elija la tienda en " 59th between Park & Lex w / Amazon Go " y vaya a la tienda . Para cuando llegues allí, debería estar sentado para ti en el mostrador.

Los pedidos de bebidas en curso se mostrarán en una pantalla sobre el mostrador. Un escáner en la tienda le permite ingresar información de pago.

Para ingresar al área de mercado de Amazon Go y al área de asientos de la tienda, use el código de la tienda que se muestra en su aplicación de Amazon y luego inserte su tarjeta de crédito. O, si ya está registrado en el programa Amazon One que se lanzó en las tiendas Amazon Go en Seattle el año pasado, simplemente escanee la palma de su mano.

Cuando saque artículos de los estantes, se agregarán a su carrito de compras virtual. Cuando haya terminado de comprar, puede salir de la tienda o sentarse en el área de asientos. Su tarjeta se cargará una vez que salga de la tienda. Hay empleados de Starbucks en la tienda para ayudarlo por cualquier motivo, si es necesario.

La nueva tienda estará abierta todos los días a las 6 a.m. ET y permanecerá abierta hasta las 10 p.m. ET de lunes a viernes y a las 9 p.m. ET los fines de semana.

