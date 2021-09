Cómo obtener envío gratuito de Deliveroo gracias a Amazon Prime

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Deliveroo Plus es una oferta tentadora, un nivel de membresía para la aplicación de entrega ubicua que le brinda entrega gratuita en pedidos superiores a £ 25, por £ 3.49 cada mes.

Ahora, sin embargo, los miembros de Amazon Prime pueden obtener un año completo de Deliveroo Plus gratis, simplemente vinculando sus cuentas de Amazon y Deliveroo. Solo toma alrededor de un minuto y podría ahorrarle un buen paquete de efectivo, así que consulte los pasos a continuación para obtener su año gratis.

Primero, visite esta página en el sitio web de Amazon .

Haga clic en el botón grande "Reclamar ahora".

Inicie sesión en su cuenta de Deliveroo si aún no lo ha hecho

Haga clic en el botón siguiente para iniciar sesión en su cuenta de Amazon y vincular los dos servicios

Oye, listo, ¡ya terminaste!

Es tan fácil como eso, y con solo unos pocos clics le ahorrará algo de efectivo, no solo en el costo de Deliveroo Plus, sino también en los gastos de envío para el próximo año. Buena suerte tratando de resistir el atractivo siempre presente de la comida a domicilio ahora, una lucha en la que todos podemos compartir.

Si aún no es miembro de Amazon Prime, esto no funcionará para usted, y los términos y condiciones lamentablemente aclaran que si cancela su membresía Prime, la membresía de Deliveroo Plus también se pausará, por lo que no parece ser una laguna jurídica para explotar allí. Aún así, este es un bono agradable e inesperado para los miembros Prime.

Confiando en Alexa, Samsung Galaxy Z Flip 3 revisado y más - Pocket-lint Podcast 119 Por Rik Henderson · 15 Septiembre 2021

squirrel_widget_157589