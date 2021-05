Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon está abandonando Prime Now a favor de incorporar sus entregas más rápidas a su servicio regular.

La aplicación y el sitio web Prime Now se cerrarán a nivel mundial a fines de 2021.

En cambio, los clientes pueden acceder a opciones de entrega ultrarrápida a través de la aplicación o sitio web estándar de Amazon, dependiendo de la ubicación.

Las entregas de Amazon Fresh se pueden reservar para que lleguen en dos horas, por ejemplo. Los artículos elegibles solo tendrán diferentes opciones de entrega para aquellos que anteriormente podrían usar Prime Now.

El servicio Prime Now de Amazon se lanzó en los EE. UU. En 2014 y en el Reino Unido un año después. Ofrecía entregas de más de 10 mil artículos en una hora, siempre que viviera o trabajara dentro de un área de captación.

Tenía que pagar más por una entrega en una hora, por encima de la tarifa habitual de membresía Prime, pero las entregas en dos horas eran gratuitas.

Aún no hemos visto cómo funciona en el sitio minorista general de Amazon, ya que no estamos en una región Prime Now, pero Amazon promete que ofrecerá la misma experiencia que antes: "La misma entrega ultrarrápida de artículos básicos, regalos y juguetes de todos los días. , comestibles de alta calidad y más que espera de Prime Now, disponible en Amazon ", dijo en una publicación de blog.

La aplicación Prime Now ya se retiró en India, Singapur y Japón.

Escrito por Rik Henderson.